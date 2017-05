La toute nouvelle cabine Premier de Bombardier à bord des avions Global 5000 et Global 6000 fixe la nouvelle norme en design intérieur contemporain







Bombardier a dévoilé aujourd'hui la nouvelle cabine Premier hautement perfectionnée et méticuleusement construite pour ses biréacteurs d'affaires Global 5000 et Global 6000. L'esthétique frappante, l'ergonomie intelligente et la connectivité évoluée du nouvel intérieur sont présentées à bord du premier avion Global 6000 doté de la cabine Premier, en exposition statique au Salon annuel de l'aviation d'affaires européenne (EBACE) de 2017.

La toute nouvelle cabine Premier, maintenant disponible dans les avions Global 5000 et Global 6000, offre un aspect contemporain audacieux et rafraîchissant qui apporte un nouveau degré de raffinement à l'expérience cabine, établissant une communauté de design supérieure dans l'ensemble du portefeuille d'avions Bombardier. Le design s'inspire du savoir-faire haut de gamme de l'habitacle des voitures de luxe et du caractère spacieux, du confort et de la productivité de la cabine des avions Global 7000 et Global 8000.

« Le confort et le caractère sophistiqué de la cabine sont des priorités pour nos clients. Les avions Global sont déjà en tête de l'industrie avec un aménagement intérieur de cabine spectaculaire et notre nouvelle cabine Premier montre que nous tenons à rester des précurseurs avec tous nos produits », a déclaré David Coleal, président de Bombardier Avions d'affaires.

« L'esthétique raffinée, le luxe et l'ambiance de notre nouvelle cabine Premier, combinés à un système de gestion cabine évolué et à la connectivité à bande Ka, généreront une expérience encore plus productive pour les passagers de nos avions Global 5000 et Global 6000. »

Parmi les nouveaux éléments clés de la cabine, on compte d'élégants fauteuils et des rebords latéraux aux lignes dépouillées. Ces éléments rehaussent la sensation d'une esthétique nouvelle dans une cabine qui est déjà la plus large et la plus confortable de sa catégorie. Avec ses lignes impeccables et son fini cousu main, les nouveaux fauteuils redessinés proposent de meilleures caractéristiques ergonomiques, comme des bras de fauteuil plus hauts et un dossier sculpté, assortis de lignes épurées.

L'office a été rationalisé et modernisé en une forme contemporaine, et des planchers en bois dur et en céramique remarquables sont disponibles pour l'office et les toilettes. Le degré de raffinement est encore rehaussé par la fonctionnalité cabine inégalée de la gamme d'avions Global, dotée de la connexion sans fil la plus rapide dans le ciel et le système de gestion cabine le plus fiable et le plus intuitif qui soit. Enfin, le design évolué et unique de l'aile de Bombardier pour ses avions Global procure aux passagers un vol reposant et en douceur.

Avion Global 5000 : En combinant ingénierie experte et savoir-faire supérieur, chaque détail de l'avion Global 5000 a été méticuleusement conçu pour livrer une expérience de biréacteur privé exceptionnelle. Avec une cabine de près de 30 cm (1 pi) plus large que son plus proche concurrent, combinée à une aile de conception évoluée qui optimise la vitesse, l'autonomie et le contrôle, l'avion Global 5000 procure un confort maximal et un vol remarquablement en douceur et confortable.

Avion Global 6000 : L'élégance et la performance se rencontrent pour livrer une expérience inégalée à bord de l'avion Global 6000. Habilement dessiné pour laisser une impression durable, le biréacteur d'affaires Global 6000 est doté d'un intérieur réalisé intelligemment qui assure un équilibre entre luxe et productivité. La connectivité Internet en vol la plus rapide de l'industrie dans le monde entier* combinée à un système de gestion cabine complet assure aux passagers du divertissement et une connexion en permanence*. Avec la cabine la plus large de sa catégorie et un vol en douceur procurant un confort exceptionnel, l'avion Global 6000 offre l'expérience la plus raffinée que vous puissiez attendre d'un avion d'affaires.

