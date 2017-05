Avis aux médias - Inondations au Saguenay-Lac-Saint-Jean : Le ministre Martin Coiteux fera le point sur la situation







MONTRÉAL, le 20 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, se rendra dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de rencontrer les autorités municipales et les intervenants en sécurité civile. Pour l'occasion, les représentants des médias sont invités à une mêlée de presse au cours de laquelle un état de situation sera fait.

DATE : Le dimanche 21 mai 2017



HEURE : 8 h 00



LIEU : Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie

du Saguenay - Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord

Centre régional des opérations gouvernementales

3950, boulevard Harvey, RC 03

Jonquière (Québec)

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 20 mai 2017 à 15:36 et diffusé par :