La ministre Kathleen Weil remet la Médaille de l'Assemblée nationale à Patrice Bernier

MONTRÉAL, le 20 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est devant les partisans de l'Impact, au stade Saputo, que la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil, a remis aujourd'hui la Médaille de l'Assemblée nationale au capitaine de l'équipe, M. Patrice Bernier. Cette année, dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs, la ministre Kathleen Weil a décerné des médailles de l'Assemblée nationale à trois personnalités issues des communautés noires pour souligner leur contribution à la société québécoise. M. Bernier est l'une de ces personnalités.

Les deux autres personnalités, Mme Régine Alende Tshombokongo, fondatrice du Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, et M. Lamine Touré, fondateur du Festival international Nuits d'Afrique, ont reçu leurs médailles lors d'une cérémonie tenue le 10 mars dernier en présence de nombreux représentants et représentantes d'organismes oeuvrant auprès des communautés noires au Québec. M. Bernier n'avait pas pu être présent à cette remise initiale.

Lors de la cérémonie, la ministre avait rappelé que 2017 marquait le dixième anniversaire de la mise en oeuvre de la Loi proclamant le Mois de l'histoire des Noirs. Ce mois de commémoration permet aux Québécoises et aux Québécois de toutes origines de prendre conscience de l'importante contribution des communautés noires à la prospérité du Québec.

« Patrice Bernier et les deux autres récipiendaires sont des modèles d'engagement. En plus de participer pleinement à la société québécoise, ils agissent concrètement à la construction de ponts entre Québécoises et Québécois de toutes origines. Leur exemple s'inscrit très bien dans les objectifs du Mois de l'histoire des Noirs qui, chaque année, nous rappelle le rôle joué et que jouent encore les femmes et les hommes des communautés noires dans le développement de notre société, et cela depuis plus de 400 ans. »

Kathleen Weil, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

M. Patrice Bernier est né en 1979, à Brossard, de parents d'origine haïtienne. Évoluant depuis cinq saisons avec l'Impact de Montréal de la Major League Soccer (MLS), il occupe le premier rang dans l'histoire de l'équipe au sein de cette ligue pour le nombre de matchs joués, les mentions d'aide gagnantes et les buts de pénalité. Nommé capitaine de l'équipe au début de la saison 2014, M. Bernier a notamment participé au match des étoiles de la MLS et il a été nommé joueur par excellence de l'Impact et joueur le plus impliqué avec la communauté en 2012. C'est également l'un des témoins-vedettes de la campagne Ensemble, nous sommes le Québec lancée par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion à l'automne 2016.

Mme Régine Alende Tshombokongo a fondé en 1998 le Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes dont elle assume toujours la direction générale. Tout en visant la défense de leurs droits, cet organisme travaille à accélérer l'intégration socioéconomique, culturelle et civique des femmes et des jeunes femmes immigrantes, par la mise en oeuvre d'un système d'encadrement favorisant l'autonomie. Mme Tshombokongo siège également à plusieurs conseils d'administration et comités d'organismes communautaires, publics et parapublics, afin de faire avancer la cause des femmes et des personnes immigrantes. Mme Tshombokongo a reçu un prix du Gouverneur général du Canada en 2012.

M. Lamine Touré, danseur et chorégraphe québécois d'origine guinéenne, a ouvert le célèbre Club Ballatou, en 1986. L'année suivante, il a fondé le Festival international Nuits d'Afrique, dont la 30e édition s'est tenue en 2016. M. Touré est également à l'origine des Productions Nuits d'Afrique. Homme d'affaires avisé et visionnaire, M. Touré est un entrepreneur talentueux, qui contribue grandement à la diffusion des arts au Québec et au rayonnement du Québec à l'international. Nommé chevalier de l'Ordre national du Québec en 2013, M. Touré a également été lauréat du Mois de l'histoire des Noirs en 2016, pour les Productions Nuits d'Afrique.

