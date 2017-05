L'industrie de la santé se dynamise dans le cadre du plus grand événement mondial des soins de santé : l'Health Industry Summit (tHIS)







SHANGHAI, 20 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le sommet Health Industry Summit (Sommet de l'industrie de la santé, tHIS) de 2017, organisé en Chine et par Reed Sinopharm, a ouvert à ses portes à Shanghai le 15 mai au centre d'exposition National Exhibition and Convention Center, accueillant des centaines de milliers de spécialistes de l'industrie des soins de santé issus de plus de 150 pays et régions.

Le tHIS s'est déjà établi, après seulement trois éditions, comme le plus grand événement de l'industrie de la santé au monde avec plus de 350 000 mètres carrés d'espace d'exposition et 160 conférences et événements séparés. Cet événement arrive à un moment crucial, car la Chine met activement en oeuvre son initiative « Healthy China 2030 Plan » (plan chinois de santé) visant à réaliser un objectif de croissance de 16 billions RMB (2,3 billions USD) d'ici 2030, et une augmentation de 3 ans de la durée de vie moyenne du citoyen jusqu'à 79 ans.

Les événements majeurs du tHIS 2017 comprenaient les trois plus grandes expositions pharmaceutiques et d'équipement médical en Chine (CMEF, PHARMCHINA and API China) et l'événement de premier plan d'investissement dans les soins de santé (Healthcare China 2017). Le forum d'investissement de cette année a été coorganisé par Reed Sinopharm, JP Morgan Asset Management, CICC et Sinopharm Capital et a il a réuni plus de 1000 PDG, investisseurs et institutions.

L'exposition présentait l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie et des dizaines de milliers de technologies de pointe et de produits. Les technologies émergentes, telles que la RV, la RA, la technologie portable et l'IA, ont été à l'avant-plan des allées de l'exposition ainsi que dans le cadre de forums majeurs. Le World Medical Robots Innovation and Development Summit (sommet mondial sur l'innovation et le développement des robots médicaux) a été organisé au cours de ce tHIS 2017 pour refléter la tendance croissante des applications de robotique et de l'IA.

Plus de 7000 sociétés exposantes issues de 30 pays étaient présentes à l'exposition, dont des géants de renommée dans l'équipement de soins de santé comme GE, United Imaging, Siemens, Philips et Mindray ainsi que les grands groupes pharmaceutiques chinois comme Sinopharm, Shanghai Pharma et CR Pharmaceuticals. La majorité des entreprises les plus novatrices dans le secteur médical choisissent le CMEF comme plateforme de lancement de nouveaux produits à l'échelle mondiale ou en Asie-Pacifique et plus de 600 nouveaux produits ont été lancés au cours des 4 journées de l'exposition.

L'Health Industry Summit est organisé par Reed Sinopharm, une coentreprise entre l'organisateur d'événements majeurs mondiaux Reed Exhbitions et le groupe pharmaceutique leader appartenant à l'État chinois Sinopharm, qui occupe à la 205e place dans le palmarès Fortune 500. Sa prochaine édition aura lieu durant le mois d'avril en 2018 à Shanghai.

Communiqué envoyé le 20 mai 2017 à 11:56 et diffusé par :