Remise en état du terrain de balle de Saint-Odilon-de-Cranbourne







Le gouvernement du Canada soutient le projet communautaire de l'OTJ de St-Odilon

SAINT-ODILON-DE-CRANBOURNE, QC, le 20 mai 2017 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de l'OTJ de St-Odilon, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, a annoncé que l'OTJ de St-Odilon, coopérative de solidarité a obtenu une aide financière de 49 573 $, sous forme de contribution non remboursable, pour l'amélioration du terrain de balle de la municipalité.

Constitué en 1976, l'OTJ de St-Odilon, un organisme à but non lucratif, organise, encourage et assure le suivi des activités récréatives, sportives et de loisirs au sein de la municipalité. Il s'occupe également des camps de jour pour enfants et organise annuellement l'Exposition agricole et forestière ainsi que le Festival récréatif.

Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) ont permis à l'OTJ de St-Odilon d'enlever la poussière de pierre existante, de réaménager la surface du terrain pour en optimiser le drainage, de poser de la nouvelle tourbe et de recouvrir l'avant-champ et la piste d'avertissement d'une terre battue de qualité. Un filet protecteur, installé à l'extrémité du champ extérieur, protégera les joueurs du terrain de soccer adjacent.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui de l'OTJ de St-Odilon, mobilisent et unissent nos communautés, mais aussi, de façon générale, stimulent l'activité économique au pays. Or les infrastructures communautaires et récréatives, comme le terrain de balle de St-Odilon-de-Cranbourne, sont des exemples parfaits d'espaces de rencontre. Je salue le travail de toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux de compter sur l'aide de DEC afin de moderniser notre terrain de balle qui sera ainsi plus fonctionnel et sécuritaire, donc plus invitant pour la pratique d'activités sportives. C'est toute la population de St-Odilon qui en sort gagnante! »

Frédéric Brousseau, président, OTJ de St-Odilon

