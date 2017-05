Rassemblement cet après-midi à Montréal - La CSN exprime sa solidarité avec les prisonniers palestiniens en grève de la faim







MONTRÉAL, le 20 mai 2017 /CNW Telbec/ - La CSN exprime sa solidarité avec les quelque 1500 prisonniers palestiniens qui ont entamé une grève de la faim le 17 avril dernier, et appuie le rassemblement qui aura lieu cet après-midi, à 17 h 30, à la place Norman-Bethune à Montréal.

La CSN joint ainsi sa voix à celle de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de nombreuses organisations au Québec et à travers le monde, pour exiger la levée des restrictions sur les visites familiales, une amélioration globale des conditions de détention, l'accès à des soins médicaux, la fin de l'isolement et des détentions administratives.

À l'instar de la CSI, la CSN demande aux autorités israéliennes de s'assurer que les prisonniers palestiniens soient traités avec dignité, dans le respect des normes fixées dans le droit international humanitaire.

Alors que le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, sera au même moment en Israël pour renforcer les liens de coopération économique, la CSN considère qu'il est de son devoir d'intercéder en faveur des prisonniers palestiniens et d'intervenir auprès du gouvernement israélien dans le sens de la résolution portant sur la reconnaissance de l'État de Palestine adoptée par l'Assemblée nationale en décembre 2014.

Au cours des dernières décennies, la CSN a maintenu un front de solidarité avec le peuple palestinien et réclame plus particulièrement la fin de l'occupation militaire illégale des territoires palestiniens et le démantèlement des colonies de peuplement illégales en vertu du droit international. La CSN s'est jointe en 2015 à la campagne Boycott, désinvestissement et sanctions visant Israël, une campagne pacifiste et légitime qui exige le respect par Israël du droit international et des droits des Palestiniennes et Palestiniens.

