Parcs Canada lance la saison touristique 2017 - Les Canadiens et Canadiennes invités à se rapprocher de la nature et de l'histoire alors que nous célébrons Canada 150







TORONTO, le 20 mai 2017 /CNW/ - Les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent ce que le Canada a de mieux à offrir et racontent qui nous sommes, y compris l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a célébré aujourd'hui l'ouverture de la saison touristique de Parcs Canada 2017 et a lancé la NOUVELLE appli pour téléphone intelligent Parcs Canada au parc urbain national de la Rouge - la première aire nationale protégée dans un environnement urbain du Canada.

Afin de célébrer le 150e anniversaire de la Confédération, le gouvernement du Canada offre à la population canadienne l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada en 2017.

Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux du Canada donnent aux Canadiens et Canadiennes l'occasion de découvrir de manière très spéciale notre riche histoire et notre patrimoine et ils joueront un rôle important dans les célébrations entourant Canada 150. Parcs Canada encourage les visiteurs à planifier leur visite et à explorer de nouvelles destinations fascinantes en 2017 en consultant son site Web pour obtenir une liste de trésors cachés et découvrir d'autres expériences uniques et mémorables.

La ministre McKenna a aussi lancé une NOUVELLE appli mobile de Parcs Canada qui fournit aux visiteurs des conseils et des renseignements pour planifier leur visite et partager leurs expériences sur les médias sociaux en utilisant des filtres et des collants amusants et interactifs sur le thème de Parcs Canada. Les visiteurs peuvent même découvrir des centaines d'événements planifiés partout au pays en 2017.



Que les visiteurs soient à la recherche d'une aventure de plein air, d'activités amusantes pour toute la famille ou de façons mémorables de se rapprocher de l'histoire de notre pays, les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation du Canada ont quelque chose de spécial à offrir. La carte d'entrée Découverte 2017 GRATUITE offre des possibilités illimitées de découvrir tous les merveilleux endroits de Parcs Canada pendant Canada 150.

Citation

« Alors que nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération, le gouvernement invite les Canadiens et Canadiennes à vivre des expériences de plein air et à en apprendre davantage au sujet de leur histoire grâce à l'entrée gratuite aux sites de Parcs Canada. Cette initiative appuie l'engagement de notre gouvernement à préserver nos parcs nationaux tout en assurant des expériences enrichissantes et de qualité supérieure aux visiteurs. Pour tirer le meilleur parti de Canada 150, j'encourage tous les visiteurs à planifier à l'avance et à consulter le site Web de Parcs Canada. L'équipe de Parcs Canada attend avec impatience d'accueillir la population canadienne et les visiteurs de partout dans le monde en 2017. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

La carte d'entrée Découverte de Parcs Canada 2017 GRATUITE est disponible en ligne ainsi qu'aux entrées et aux centres d'accueil des sites de Parcs Canada. Des partenaires, tels que Mountain Equipment Co-op (MEC) et CIBC, feront aussi la distribution de cartes d'entrée.

La carte Découverte est valide uniquement dans les endroits administrés par Parcs Canada. Elle ne peut être utilisée dans les parcs provinciaux, municipaux et privés ou dans les nombreux lieux historiques qui ne sont pas gérés par Parcs Canada.

Il est à noter que seule l'entrée sera gratuite en 2017; les frais pour les services d'interprétation bonifiés, de même que les services et produits récréatifs, comme le camping et le bois de chauffage, les permis de pêche et les nuitées dans l'arrière-pays resteront en vigueur.

Liens connexes

