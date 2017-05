Expo-sciences pancanadienne - 30 jeunes de la délégation du Québec à l'Expo-sciences pancanadienne sont récompensés!







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - La cérémonie de remise de prix de l'Expo-sciences pancanadienne a eu lieu ce vendredi 19 mai à Regina en Saskatchewan. Le Québec était représenté par une délégation de 40 jeunes, parrainée par Merck Canada Inc. 30 membres de la délégation ont réussi à se démarquer parmi les 500 meilleurs jeunes scientifique du Canada.

« Félicitations à tous les jeunes de la délégation québécoise! Vous avez fièrement représenté le Québec au cours des derniers jours. C'est un véritable honneur pour le Réseau Technoscience de vous encourager à partager vos idées et vos projets avec l'ensemble du Canada. Merci à Merck Canada Inc. de parrainer la délégation québécoise » souligne Roland Grand'Maison, directeur général du Réseau Technoscience.

La délégation québécoise rafle plusieurs prix

23 projets québécois ont attiré l'attention des juges à l'Expo-sciences pancanadienne. À titre informatif, les exposants qui participent à l'Expo-sciences pancanadienne ont tous été sélectionnés lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise.

Alexandra Harnagea, 16 ans, Collège Durocher-Saint-Lambert, Longueuil

Triboélectricité : repliez-vous!

Prix de l'Excellence - Senior - Médaille d'or - 250 $

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 4 000 $

Bourse d'admission de l'Université d' Ottawa d'une valeur de 4 000 $

d'une valeur de 4 000 $ Bourse d'admission de l'Université du Manitoba d'une valeur de 5 000 $

d'une valeur de 5 000 $ Bourse d'admission de l'Université de la Colombie-Britannique d'une valeur de 4 000 $

Bourse d'admission de l'Université de Dalhousie d'une valeur de 5 000 $

d'une valeur de 5 000 $ Prix Défi - Énergie

Léa Drolet-Roy, 15 ans, Collège Saint-Charles-Garnier, Québec

Visualise ta voie!

Prix de l'Excellence - Intermédiaire - Médaille d'or - 250 $

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 4 000 $

Maya Mikutra-Cencora, 16 ans, Collège Jean-de-Brébeuf, Montréal

L'Alzheimer avant la plaque A?

Prix de l'Excellence - Intermédiaire - Médaille d'or - 250 $

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 4 000 $

Jérémie Gaudreault, 14 ans, Collège des Compagnons, Québec

Gaudí 2.0 Logiciel pour la génération en 3D de colonnes d'apparence organique

Prix de l'Excellence - Junior - Médaille d'argent

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 2 000 $

Prix de la Fondation Actuarielle du Canada - 500 $

- 500 $ Prix Défi - Information

Jonathan Lévesque et Louis-Philippe Belley, 16 ans, Séminaire des Pères Maristes, Québec

BlackFly: l'analyseur de gaz

Prix de l'Excellence - Intermédiaire - Médaille d'argent

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 2 000 $

Prix de l'Engineering Institute of Canada - 750 $

Bilun Sun, 18 ans, Collège Marianopolis, Montréal

Need a hand with that?

Prix de l'Excellence - Senior - Médaille d'argent

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 2 000 $

Bourse d'admission de l'Université d' Ottawa d'une valeur de 2 000 $

d'une valeur de 2 000 $ Bourse d'admission de l'Université de la Colombie-Britannique d'une valeur de 2 000 $

Bourse d'admission de l'Université de Dalhousie d'une valeur de 2 500 $

Thomas Imbeault-Nepton, 16 ans, École secondaire de l'Odyssée, Chicoutimi

P.A.L.I.A. contre les chutes

Prix de l'Excellence - Senior - Médaille d'argent

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 2 000 $

Bourse d'admission de l'Université d' Ottawa d'une valeur de 2 000 $

d'une valeur de 2 000 $ Bourse d'admission de l'Université de la Colombie-Britannique d'une valeur de 2 000 $

Bourse d'admission de l'Université de Dalhousie d'une valeur de 2 500 $

Léo Lechaume-Robert, 16 ans, Séminaire des Père Maristes, Québec

Si la petite mange la grosse

Prix de l'Excellence - Intermédiaire - Médaille d'argent

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 2 000 $

Félicia Harvey, 15 ans, École secondaire de l'Odyssée, Chicoutimi

Clé APOrtant la longévité!

Prix de l'Excellence - Intermédiaire - Médaille d'argent

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 2 000 $

Emeric Proulx, 17 ans, Externat Sacré-Coeur, Rosemère

Hydropulsoréacteur

Prix de l'Excellence - Senior - Médaille de bronze

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 1 000 $

Bourse d'admission de l'Université d' Ottawa d'une valeur de 1 000 $

d'une valeur de 1 000 $ Prix de l'Association canadienne pour le Club de Rome

Victoria Chouinard, 17 ans, École secondaire Saint-Jean-Eudes, Québec

L'ADNe... Euh! C'est quoi?

Prix de l'Excellence - Senior - Médaille de bronze

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 1 000 $

Bourse d'admission de l'Université d' Ottawa d'une valeur de 1 000 $

d'une valeur de 1 000 $ Prix de l'Association canadienne des eaux potables et usées - 2 000 $

Taushia Siddique, 17 ans et Thanusha Balasubramaniyam, 16 ans, École Saint-Maxime, Laval

L'or vert du sang blanc?

Prix de l'Excellence - Senior - Médaille de bronze

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 1 000 $

Bourse d'admission de l'Université d' Ottawa d'une valeur de 1 000 $

Lia Loebenberg, 16 ans, Académie Royal West, Montréal

Division: Impossible

Prix de l'Excellence - Senior - Médaille de bronze

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 1 000 $

Bourse d'admission de l'Université d' Ottawa d'une valeur de 1 000 $

Sandrine Leblanc-Savignac, 17 ans, Cégep de Maisonneuve, Montréal

Pesticides MenaSangs

Prix de l'Excellence - Senior - Médaille de bronze

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 1 000 $

Bourse d'admission de l'Université d' Ottawa d'une valeur de 1 000 $

Emmeraude Tanguay, 16 ans, Polyvalente des Baies, Baie-Comeau

Enfants: esclaves virtuels?

Prix de l'Excellence - Senior - Médaille de bronze

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 1 000 $

Bourse d'admission de l'Université d' Ottawa d'une valeur de 1 000 $

Liam Simard, 17 ans, Cégep de Sainte-Foy, et Raphaël Cloutier, 18 ans, Cégep Garneau, Québec

M.A.R.K.

Prix de l'Excellence - Senior - Médaille de bronze

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 1 000 $

Bourse d'admission de l'Université d' Ottawa d'une valeur de 1 000 $

Noémie Poulin et Alexandra Pimentel, 15 ans, Collège Saint-Joseph-de-Hull, Gatineau

Une bouteille d'eau bio

Prix de l'Excellence - Intermédiaire - Médaille de bronze

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 1 000 $

Juliette Péloquin et Marie-Philippe Villard, 16 ans, École secondaire Fernand-Lefebvre, Sorel-Tracy

Asclépiade, un cas isolé

Prix de l'Excellence - Intermédiaire - Médaille de bronze

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 1 000 $

Mathilde St-Jean Perron, 13 ans, École du Triolet, Sherbrooke

Cric Crac Croc, on se déhanche

Prix de l'Excellence - Junior - Médaille de bronze

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 1 000 $

Catherine Plante, 16 ans, École secondaire de l'Odyssée, Chicoutimi

Les bactéries ont la solution!

Prix de l'Excellence - Intermédiaire - Médaille de bronze

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 1 000 $

Marie-Pier Lacroix et Sophie Lacroix, 15 ans, École secondaire Pierre-Laporte, Montréal

Attention, bébé à bord!

Prix de l'Excellence - Intermédiaire - Médaille de bronze

Bourse d'admission de l'Université de Western d'une valeur de 1 000 $

Sébastien Galand, 13 ans, Laval Junior Academy, Laval

Bridging The Gap

Prix de l'Excellence - Junior- Médaille de bronze

Rose Cloutier et Virginie Paquet, 14 ans, Polyvalente Saint-François, Beauceville

Les exoplanètes

Prix de la Royal Astronomical Society of Canada - 500 $

Pour plus d'information

Toutes les informations concernant la délégation sont présentement disponibles sur le site Web des Expo-sciences, exposciences.qc.ca.

Des photos de la délégation sont disponibles sur Facebook (facebook.com/exposciences) et Twitter (@exposciences).

Les photos des lauréats de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2017 sont disponibles sur la page Facebook officielle des Expo-sciences Hydro-Québec (facebook.com/exposciences).Vous pourrez également suivre la délégation sur Facebook.

Merci à Merck Canada Inc., parrain officiel de la délégation du Québec à l'Expo-sciences pancanadienne, ainsi qu'au ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, qui soutient les programmes du Réseau Technoscience par l'entremise du programme NovaScience.

Réseau Technoscience

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans. Leurs programmes et leurs activités encouragent l'émergence d'une relève scientifique tout en soutenant l'enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète. Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, Club des Débrouillards et Les Innovateurs à l'école. Il assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire.

Programme NovaScience

Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la technologie par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d'une relève dans ces domaines.

SOURCE Réseau Technoscience

