Hainan Airlines continue d'améliorer l'expérience de ses passagers

BEIJING, 19 mai 2017 /CNW/ - Les moteurs ont grondé lorsque le vol HU7805 de Hainan Airlines s'est envolé de l'aéroport international Guangzhou Baiyun à destination de Beijing. L'avion porte-drapeau, un B787-9 Dreamliner, est muni des nouvelles cabines nouvellement mises à niveau.

Le discours d'accueil a été transmis par le haut-parleur quelques instants après le décollage en soulignant le nom du thème qui est représentatif de tous les efforts investis dans la conception et la mise en oeuvre des nouvelles fonctionnalités de l'aéronef : Au-delà de l'imagination. Après un somptueux repas, l'un des chefs privés haut de gamme du transporteur aérien, Hai Chef, a servi un cocktail original et innovant à base de café en présence des passagers. Ces derniers ont aussi pu apprécier une gamme de cafés aromatisés Nespresso. Les distributrices de ce précieux liquide seront sous peu disponibles lors de toutes les liaisons internationales de longue durée que Hainan Airlines réalise avec le B787. Les passagers ont aussi pu profiter du système de divertissement sophistiqué pendant le vol, y compris de l'écran plus large de haute résolution, d'un meilleur temps de réaction en basculant entre les programmes et les fonctions, ainsi que la fonction de clavardage par siège, laquelle permet aux clients de communiquer avec leurs homologues comme s'ils étaient dans une salle de discussion.

Récemment mis à niveau, le B787-9 peut accueillir 292 passagers dans une cabine bien aménagée aux couleurs emblématiques de la société aérienne, soit le rouge et le gris. Les passagers en classe affaires peuvent délier leurs muscles grâce aux sièges renversés de type Herringbone, lesquels sont plus vastes et fixés en angle pour faire face au hublot, améliorant ainsi l'intimité des passagers. Les sièges du milieu sont entourés d'une division s'apparentant à des portes de casiers, ce qui permet aux membres d'une même famille de jouir eux aussi de plus d'intimité. Les passagers en classe économique disposent de sièges légers munis d'un dossier ergonomique, d'un coussin réglable pour ceux et celles souhaitant incliner leur fauteuil, et d'un appuie-tête réglable à quatre directions. L'espace supplémentaire entre les sièges en classe économique contribue à rendre l'expérience des voyageurs plus plaisante et plus reposante.

Hainan Airlines continue d'optimiser chaque détail de son écosystème de services dans le but de répondre aux attentes de sa clientèle exigeante qui provient -- de plus en plus -- des quatre coins de la planète. La mise à niveau de chaque produit est le résultat de l'examen minutieux que la société aérienne effectue à la lumière des commentaires qu'elle recueille auprès des passagers. L'entreprise prévoit élargir sa flotte de B787-9 Dreamliners et améliorer ses produits et services tant sur le plan aérien que terrestre pour célébrer son 24e anniversaire.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/514025/Air_Attendant_Serving_Nespresso_Coffee_To_Passengers.jpg

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/514026/Hainan_Airlines_Upgraded_Business_Class.jpg

