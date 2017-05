Le gouvernement du Canada continue la mobilisation ciblée et la recherche pour des modèles de mise en oeuvre d'un possible réseau à large bande dédié à la sécurité publique







OTTAWA, le 19 mai 2017 /CNW/ - La sécurité des Canadiens est extrêmement importante pour le gouvernement du Canada. Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, ont annoncé un engagement de trois millions de dollars en 2017?2018 afin de mobiliser divers intervenants et de produire une analyse axée sur des données probantes pour des modèles de mise en oeuvre d'un réseau possible à large bande pour la sécurité publique.

La nouvelle technologie offre le potentiel d'améliorer la sécurité des Canadiens, y compris au moyen d'une infrastructure de communication améliorée pour les premiers intervenants et les gouvernements.

La mobilisation et l'analyse nous permettront de mieux comprendre les avantages possibles d'un réseau à large bande dédié à la sécurité publique et appuieront le processus décisionnel à l'avenir.

Citations

« Nos premiers intervenants se dévouent sans relâche afin d'assurer la sécurité de tous les Canadiens. Cet investissement dans l'analyse axée sur des données probantes et la mobilisation des intervenants sur des modèles de mise en oeuvre d'un possible réseau à large bande dédié à la sécurité publique témoigne de notre engagement à voir à ce que les décisions prises à l'avenir pour appuyer ces interventions essentielles soient abordables et efficaces. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Les premiers intervenants sont confrontés à plusieurs problèmes de communication pendant une crise. L'investissement dans l'analyse axée sur des données probantes et la mobilisation de divers intervenants nous permet d'avoir la certitude que nous évaluons les options possibles entourant la mise en oeuvre éventuelle d'un réseau à large bande dédié à la sécurité publique. Cet investissement nous permettra de mieux connaître les points de vue et les expériences des provinces, des territoires, des municipalités, de l'industrie et de la communauté de la sécurité publique, et les défis qu'ils doivent relever pour garder les Canadiens en sécurité. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Faits saillants

Les réseaux à large bande pour la sécurité publique sont des réseaux de communication de données sécurisés, à haute vitesse et sans fil. Les intervenants d'urgence et le personnel de la sécurité publique peuvent les utiliser pour communiquer entre eux dans les situations d'urgence et dans l'exercice de leurs fonctions au quotidien; ces réseaux peuvent améliorer l'efficacité et la sécurité des premiers intervenants et de la communauté de la sécurité publique.



Le gouvernement du Canada mobilisera une variété de groupes d'intervenants, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales, les premiers intervenants, l'industrie (par exemple les transporteurs commerciaux, le secteur des télécommunications et le secteur des technologies de l'information et des communications), les exploitants d'infrastructures essentielles, les représentants des petites collectivités éloignées, les représentants des communautés autochtones, le milieu universitaire et nos homologues internationaux de la sécurité publique.



La mobilisation ciblée portera principalement sur des éléments communs ou uniques qu'il faudrait prendre en compte pour divers modèles possibles de mise en oeuvre, comme les capacités existantes et les solutions novatrices, les exigences techniques et de sécurité, les exigences des utilisateurs liées à la sécurité publique, l'infrastructure, les conditions en matière d'octroi de licences du spectre et l'utilisation efficace du spectre, la gouvernance, les coûts et les sources de revenus.



En 2012, le gouvernement du Canada a alloué 10 des 700 mégahertz (MHz) du spectre dédié à la communauté de la sécurité publique. En 2015, il a annoncé son intention d'allouer 10 MHz additionnels inclus dans ce spectre.



Une équipe de travail fédérale sur le réseau à large bande pour la sécurité publique composée de représentants de Sécurité publique Canada , de Innovation, Sciences et Développement économique Canada et du Centre des sciences pour la sécurité de Recherche et développement pour la défense Canada a été créée pour faire progresser les travaux du gouvernement fédéral dans ce dossier. Cette équipe de travail multidisciplinaire contribuera à veiller à ce que tous les intervenants pertinents soient mobilisés et que les décisions futures concernant les options possibles entourant un tel réseau soient fondées sur des données probantes.

