Les recherches du LICEF contribuent au projet d'illumination du pont Jacques-Cartier

QUÉBEC, le 18 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Centre de recherche LICEF de l'Université TÉLUQ est fier d'avoir contribué au projet CONNEXIONS VIVANTES réalisé dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Ce projet, sous la responsabilité d'un collectif dirigé par la firme Moment Factory, qui a fait appel à Réalisation Inc. Montréal pour la programmation et l'intégration des données, a permis l'illumination du pont Jacques-Cartier pour la première fois le 17 mai, jour anniversaire de la fondation de Montréal.

Sylvain Rocheleau, doctorant en informatique cognitive au LICEF, sous la direction du professeur Gilbert Paquette, participe à ce projet innovateur grâce à ses travaux de recherche au sein de l'Observatoire de la circulation de l'information (OCI), une initiative soutenue par le Centre LICEF, dont les serveurs hébergent les données et les outils d'analyse de l'OCI.

À chaque heure de la nuit, de courtes animations de cinq minutes sur le pont traduiront visuellement l'humeur de Montréal selon les données quotidiennes provenant des informations dans les médias de la ville et de l'activité des Montréalais sur les réseaux sociaux. C'est à l'aide des outils de l'OCI élaborés par M. Rocheleau que ces données sont regroupées quotidiennement en diverses catégories qui reflètent l'humeur de la ville, dont les plus fréquentes sont ensuite utilisées pour générer l'éclairage créatif.

« La recherche et le service à la collectivité sont les deux piliers qui se conjuguent aux activités d'enseignement de notre université et la trentaine de projets de recherche actuellement en cours au Laboratoire en informatique cognitive et environnements de formation LICEF démontre la vitalité de notre université en recherche », a commenté Martin Noël, directeur général de l'Université TÉLUQ.

Créée en 1972 pour rendre le savoir accessible, la TÉLUQ est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir tous ses programmes à distance. Chaque année, près de 20 000 personnes choisissent la flexibilité de l'Université TÉLUQ pour y faire leurs études universitaires, du 1er au 3e cycle.

