Le Friends of Zion Heritage Center accueille Donald Trump en Israël avec des panneaux bordant les rues de Jérusalem

Des panneaux et pancartes portant les inscriptions « Trump Is A Friend of Zion » (Trump est un ami de Sion) et « Jerusalem Welcomes Trump » (Jérusalem souhaite la bienvenue à Trump) bordent les rues de Jérusalem à l'occasion d'une cérémonie de bienvenue très publique en l'honneur du Président Donald Trump, qui arrive en Israël lundi prochain, le 22 mai. Cette initiative a été lancée par le Dr Michael Evans, fondateur et président du Friends of Zion Heritage Center et membre du Founding Trump Faith Board.

Dans son discours de bienvenue au Président américain, le Dr Evans a déclaré : « Qui aurait pu imaginer qu'un Président américain allait se rendre en Israël au cours des six premiers mois de son mandat et aurait l'audace de visiter le Mur occidental, chose qu'aucun Président n'a jamais fait auparavant pendant son mandat ? »

Par ailleurs, le Dr Evans, certain de l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, a ajouté : « Donald Trump a remporté l'élection grâce à une participation historique des électeurs évangéliques, la plus importante de l'histoire des États-Unis. Les évangéliques ont tendance à être monolithiques, à l'exception de deux sujets, la Cour suprême et Israël. Le Président Trump nous a promis qu'il reconnaîtrait Jérusalem et y installerait l'ambassade des États-Unis. Nous sommes fermement convaincus que cette promesse est non-négociable et sera respectée pendant son mandat présidentiel. »

