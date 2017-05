Déclaration - Le ministre Duclos renforce des relations bilatérales lors de visites productives en Argentine et au Chili







GATINEAU, QC, le 19 mai 2017 /CNW/ - Par Emploi et Développement social Canada

Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, a fait la déclaration suivante après sa visite en Argentine et au Chili :

« Le Canada continue d'entretenir une relation positive et productive avec l'Argentine et le Chili. Le but de ma visite, à titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, était de rencontrer des représentants du gouvernement de l'Argentine et Chili, de la société civile et des universités afin de parler des politiques, des pratiques exemplaires et des méthodes permettant de créer une société inclusive en aidant les collectivités, y compris les plus vulnérables d'entre elles, et en faisant en sorte que tous les citoyens puissent jouer un rôle dans la société et y contribuer. C'est là une grande priorité du gouvernement du Canada.

Cette visite a permis de mettre en oeuvre plusieurs des engagements pris lors de la visite du premier ministre Trudeau en Argentine en novembre 2016 et de réaffirmer la volonté du Canada de resserrer ses liens avec l'Argentine en valorisant plusieurs domaines d'intérêt commun et en collaborant de près sur des enjeux internationaux et régionaux afin de favoriser la démocratie, le pluralisme et les droits de la personne, et de promouvoir la croissance inclusive.

Je suis persuadé que cette visite aura contribué au renforcement de notre relation bilatérale avec l'Argentine en participant à la signature de l'accord Canada-Argentine d'assistance mutuelle en matière douanière en présence de la vice-présidente Gabriela Michetti ainsi qu'avec l'annonce de la conclusion des négociations de l'accord de sécurité sociale.

De plus, j'ai eu l'occasion de coprésider le Symposium sur l'inclusion sociale Canada-Argentine en compagnie de la ministre du Développement social de l'Argentine, Mme Carolina Stanley. Je voudrais souligner l'excellente collaboration entre les conférenciers des deux pays et la qualité de leurs exposés, qui ont donné lieu à des échanges réfléchis et des discussions instructives sur le vieillissement des populations, la progression des inégalités et l'accès à des services tels que le logement et le marché du travail, afin de réduire la pauvreté et de passer de l'exclusion à l'inclusion.

Au Chili, j'ai également eu des discussions fécondes sur les moyens de réduire la pauvreté et de contribuer en même temps à la croissance économique du pays, à l'intégration des immigrants au marché du travail ainsi qu'à l'accès à des solutions de logement pour que les personnes, les familles et les collectivités améliorent leur qualité de vie. En outre, à la lumière des discussions concernant le système de pension chilien, les représentants ont manifesté un vif intérêt pour le système de pensions canadien, qui est souvent cité en exemple. J'ai également eu l'occasion de prononcer un discours à l'Université du Chili sur les défis et les pratiques exemplaires en matière de politique sociale, dont la réforme des pensions.

Partout dans le monde, y compris au Canada, des groupes de personnes vulnérables font face à des obstacles qui les empêchent de prendre part à la vie politique, économique et sociale de leur société. Ce que nous avons appris de nos partenaires dans ces deux pays contribuera à orienter le travail actuellement en cours pour élaborer la Stratégie nationale sur le logement et la Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. Je compte bien poursuivre nos discussions à ce sujet alors que nous collaborons à la création d'une société plus ouverte à tous. »

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 16:33 et diffusé par :