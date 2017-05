Le leadership de Pratt & Whitney Canada dans le segment de l'aviation d'affaires







Pratt & Whitney Canada (P&WC) a souligné aujourd'hui un certain nombre de réalisations liées à ses familles de turbosoufflantes, lesquelles démontrent tout le leadership de l'entreprise dans le secteur des jets d'affaires. P&WC est une société d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

«?Notre famille de moteurs PW300, qui affiche une puissance allant de 4 700 à 8 000 livres de poussée, a déjà fait maintes fois la preuve qu'il était le groupe propulseur tout désigné pour une vaste gamme de jets d'affaires de moyenne et grande taille, affirme Michael Perodeau, vice-président, Marketing, Aviation d'affaires, P&WC. Plusieurs programmes PW300 ont atteint un nombre d'heures de vol impressionnant qui témoigne de la popularité jamais démentie de ces moteurs, de leur efficacité opérationnelle et de leur durabilité. L'expérience acquise avec ces moteurs de puissance moyenne, associée à notre expérience avec les plus petits modèles de turbosoufflantes, nous a donné l'élan pour développer de plus gros moteurs, la famille PurePower® PW800.»

Un nombre élevé d'heures de vol signifie que nous disposons d'une quantité fort appréciable de données en provenance de tout le spectre des environnements d'exploitation; ceci nous permet :

de mettre au point et d'optimiser des caractéristiques de moteur ainsi que des méthodes d'entretien;

de commercialiser de nouveaux produits et services tout en leur apportant des améliorations sur une base continue;

et de concevoir des outils prédictifs novateurs pour maximiser la disponibilité technique des appareils.

Un nombre impressionnant d'heures de vol et de modèles de moteur

M. Perodeau souligne que ses moteurs PW307A/D - qui propulsent respectivement les appareils Falcon 7X et Falcon 8X de Dassault, ont récemment fracassé la barre des 1,5 million d'heures de vol. Avec 42 appareils livrés, le jet Citation Latitude de Cessna, équipé de moteurs PW306D1, a été l'appareil de taille moyenne le plus livré en 2016. Les moteurs de la série PW306 comptabilisent quelque 2 millions d'heures de vol, tandis que le moteur PW308C, propulsant les appareils Falcon 2000LXS et S de Dassault, s'approche rapidement des 2 millions d'heures de service.

« De la même façon que la famille de moteurs PW300 a été inspirée du JT15D, notre premier programme de turbosoufflantes, le programme PW300 a servi à son tour d'inspiration pour les programmes de turbosoufflantes qui ont suivi?», raconte M. Perodeau. Nos familles PW500 et PW600 célèbrent pour leur part d'importants jalons avec Embraer. En mars dernier, l'avionneur brésilien a livré son premier appareil Phenom 100 EV (moteur PW617F-E1) en célébrant au même moment la livraison de son 400e avion Phenom 300 (moteur PW535E). De plus, ce 19 mai, le moteur PW617F1-E a obtenu l'approbation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA); cette validation s'ajoute à la liste des jalons obtenus par la famille de turbosoufflantes de P&WC. La courbe d'apprentissage et d'innovation que nous suivons depuis 88 ans dans le segment des turbines à gaz, qui comprend 37 modèles de turbosoufflantes homologuées dans les 46 dernières années, suit aujourd'hui la même tendance avec le moteur PurePower PW800, lequel a reçu l'approbation de la FAA et qui doit être mis en service vers la fin de l'année, en avance sur le calendrier établi.?»

Des solutions de service à la clientèle assurant paix d'esprit et disponibilité technique

Les exploitants de moteurs du segment de l'aviation d'affaires peuvent compter sur le soutien de notre réseau international d'experts de grande expérience. Nos clients ont accès au programme de maintenance Eagle (ESPMD), une solution payable à l'heure des plus flexible assurant la paix d'esprit en permettant de planifier les coûts de maintenance et de maximiser la disponibilité technique des appareils. Nos gammes de services ont été précisément conçues pour assurer une prestation rapide et personnalisée qui répond aux besoins évolutifs des exploitants. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme ESP en visitant www.pwc.ca/fr/service-et-soutien/service-et-soutien.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale, qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

Ce communiqué de presse contient des énoncés concernant des occasions d'affaires à venir. Les résultats réels peuvent différer substantiellement des résultats projetés en raison de certains risques et incertitudes, y compris mais non exclusivement les défis liés à la conception, le développement, la production, le soutien, le rendement et la réalisation de profits anticipés de technologies évoluées; en plus d'autres risques et incertitudes, notamment ceux énumérés dans les documents d'UTC remis à la Securities and Exchange Commission à intervalles réguliers.

