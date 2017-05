Québec accorde 40 000 $ à l'événement Savoir Affaires - Montréal, ville intelligente







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec appuie, à hauteur de 40 000 $, l'organisation de l'événement Savoir Affaires - Montréal, ville intelligente, qui s'est déroulé du 14 au 19 mai à l'École de technologie supérieure (ETS). Cette initiative est estimée à 213 692 $.

La ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Mme Lise Thériault.

Au cours de cet événement, les gens d'affaires, les industriels, les intervenants d'organismes voués au développement économique et les chercheurs ont été appelés à collaborer avec huit équipes d'étudiants, et ce, afin de proposer de nouveaux projets d'affaires.

L'aide gouvernementale provient du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence (PADS), volet Soutien aux activités et projets structurants.

Citations :

« Savoir Affaires met à profit les connaissances et les compétences précieuses des étudiants du réseau de l'Université du Québec. C'est sans oublier toute la synergie que l'événement crée entre les entreprises, les organismes de développement économique, les universités et les gouvernements. Voilà autant de raisons qui motivent notre appui à Savoir Affaires - Montréal, ville intelligente. »

Hélène David, ministre responsable de l'Enseignement supérieur

« Notre gouvernement est fier de soutenir la réalisation de l'événement Savoir Affaires à Montréal, qui mobilise des acteurs de premier plan du développement régional. Les activités de cette initiative porteuse favorisent ainsi les alliances, les partenariats, le réseautage et le maillage entre les entreprises, les organismes de développement économique et les établissements d'enseignement. »

Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des PME, de l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Savoir Affaires suscite des retombées intéressantes pour la métropole, notamment par des projets de création d'entreprises et par l'établissement de nouvelles occasions d'affaires. L'événement est porté à Montréal par un collaborateur de taille, l'ETS, qui entretient un partenariat unique avec le milieu des affaires, tant avec les grandes entreprises qu'avec les PME. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Fait saillant :

Le PADS vise à mobiliser les entreprises et les partenaires économiques du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et à concerter leurs actions autour d'objectifs et de modes d'intervention communs pour favoriser le développement des secteurs stratégiques et la mise en oeuvre des orientations ministérielles.

