Colloque des HEC sur la santé - Mettre fin au statu quo oui, mais pas pour faire entrer le loup dans la bergerie







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ce matin se tenait un colloque qui, profitant des difficultés du réseau public de santé et de services sociaux, prône une plus grande place du privé dans la prestation des soins à la population. Si la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est d'accord pour mettre un terme au statu quo dans le réseau, c'est pour privilégier des solutions audacieuses qui permettraient d'améliorer l'accès aux soins dans le secteur public.

Une démarche ayant pour objectif de légitimer l'accentuation du privé dans la prestation de soins

C'est ce matin que le Pôle santé des HEC dévoilait les résultats d'une étude menée ces derniers mois. Celle-ci pointe vers une accentuation de la place du privé en santé. Si l'analyse permet de mettre le doigt sur plusieurs problèmes vécus par les patient-es, les solutions qui ressortent majoritairement cachent mal le biais en faveur du privé en santé. Rappelons que l'étude était notamment financée par la Fédération des chambres de commerce du Québec, La Capitale assurance et TELUS Santé, des groupes ayant des intérêts financiers dans le secteur de la santé.

Un sondage CROP, réalisé dans le cadre de cette étude, illustre les préoccupations de la population quant à l'accès aux soins de santé et de services sociaux. Ces données démontrent qu'il y a urgence d'agir sur cette question. Mais la recherche conclut à tort, selon la CSN, que les solutions se trouvent dans une plus grande place du privé et dans la responsabilisation individuelle des patient-es. Le privé a une place importante dans les dernières années, sans que cela se traduise par une amélioration de l'accès aux services. Et l'idée de responsabiliser les patient-es laisse dans l'angle mort les inégalités socio-économiques à l'origine de nombreux problèmes de santé. Il faut noter que des éléments de l'étude sont à retenir. Que l'on pense par exemple aux lacunes dans le partage de l'information dans le réseau ou encore à la place grandissante qu'il faudrait accorder la prévention dans notre réseau.

« Nous sommes sur toutes les tribunes pour dénoncer les problèmes du réseau. L'accès aux soins est déficient depuis trop longtemps et les gouvernements n'ont rien fait pour améliorer les choses. Ce n'est pas les coupes des dernières années ni la réforme Barrette qui assureront un meilleur accès, on s'en rend bien compte. Le signal est clair, les gens sont tannés d'attendre. Mettons en place les solutions publiques garantissant l'accès aux soins », lance Nancy Corriveau, vice-présidente de la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

Mettre un terme au statu quo

Loin d'être en faveur du statu quo qui conduit actuellement à une croissance du privé en santé, la CSN et ses fédérations proposent plusieurs alternatives. Deux Rendez-vous nationaux qui se sont tenus récemment ont permis d'établir les défis prioritaires et les solutions à préconiser pour améliorer l'accès aux soins. Si les solutions sont connues, leur application se fait toujours attendre. Réviser le mode de rémunération des médecins permettrait notamment de dégager des sommes pour investir dans la première ligne. En instaurant un régime d'assurance médicaments entièrement public, l'État québécois économiserait plus d'un milliard de dollars qui pourraient servir à soigner la population. C'est sur ces questions qu'il convient d'agir en priorité pour la CSN.

« Ça fait des années qu'on éteint le monde qui donne des soins au quotidien. Ils tombent au combat comme jamais. De son côté, la population s'y retrouve de moins en moins dans un réseau qui est plus compliqué à comprendre depuis la réforme Barrette. Si on commençait par mettre les conditions favorables pour que le personnel puisse soigner la population, ça serait un bon début. Le réseau de la santé appartient à tous les Québécois et Québécoises, pas à ceux qui veulent faire une piasse sur la maladie et sur ceux qui le gèrent comme si c'était une business », lance Guy Laurion, vice-président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN).

« Le problème avec cette étude, c'est que la démarche a tout d'une prophétie auto-réalisatrice. On laisse le réseau public dépérir pendant des années, pour après s'exclamer que la population est prête à plus de privé en santé! Ce que la population veut, c'est l'accès aux services dont elle a besoin! Cessons d'entretenir le privé! Concentrons nos énergies à améliorer le public et la population choisira le public j'en suis certain », de conclure Jean Lacharité, vice-président de la CSN.

À propos de la CSN

La CSN représente près de 325 000 travailleuses et travailleurs regroupés dans quelque 2000 syndicats présents dans tous les secteurs d'activité. La CSN est la plus grande organisation dans le secteur de la santé et des services sociaux.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 16:25 et diffusé par :