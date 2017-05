Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin : la 25e édition est lancée!







QUÉBEC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Réaffirmant l'importance de reconnaître l'engagement remarquable des bénévoles et le soutien des organismes et des municipalités ou arrondissements, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, a lancé aujourd'hui l'appel de candidatures pour la 25e édition du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard?Morin.

« Les bénévoles sont une richesse inestimable pour toutes les organisations sportives et de loisirs au Québec. L'engagement de ces hommes et de ces femmes de coeur, rarement sous les projecteurs, contribue à ce que toute la population puisse pratiquer des activités diversifiées et enrichissantes dans un environnement adéquat, sain et sécuritaire. Je suis fier que notre gouvernement leur rende hommage, car leur contribution à la société est essentielle », a mentionné le ministre Proulx.

Cette distinction officielle, décernée par le Gouvernement du Québec, célébrera cette année son 25e anniversaire. Pour souligner cette édition, une famille du Québec qui, de génération en génération, s'implique ensemble ou séparément dans divers domaines du loisir et du sport sera honorée pour l'excellence de son engagement bénévole en loisir ou en sport et pour ses réalisations exemplaires, qui constituent une source d'inspiration et de fierté pour sa communauté.

Faits saillants :

Rappelons que le prix Dollard-Morin, créé en 1992, rend hommage à des personnes et à des organisations qui se sont distinguées au sein de leur communauté par la qualité de leur engagement dans les domaines du loisir et du sport, et ce, dans les cinq volets suivants :

Le volet régional , qui honore une personne bénévole dans chaque région administrative;

, qui honore une personne bénévole dans chaque région administrative; Le volet national , qui met en lumière l'engagement d'un bénévole en loisir, et d'un autre en sport, ayant une portée provinciale, nationale ou internationale;

, qui met en lumière l'engagement d'un bénévole en loisir, et d'un autre en sport, ayant une portée provinciale, nationale ou internationale; Le volet de la relève , qui souligne l'engagement bénévole de deux jeunes de 14 à 35 ans, soit un dans le domaine du sport et un autre dans le domaine du loisir;

, qui souligne l'engagement bénévole de deux jeunes de 14 à 35 ans, soit un dans le domaine du sport et un autre dans le domaine du loisir; Le volet du soutien au bénévolat , qui reconnaît le soutien apporté par une municipalité ou un arrondissement et un organisme en matière de bénévolat en loisir et en sport dans son milieu;

, qui reconnaît le soutien apporté par une municipalité ou un arrondissement et un organisme en matière de bénévolat en loisir et en sport dans son milieu; Le volet Famille engagée, qui rend hommage à une famille composée d'au moins deux personnes incluant au moins un parent et son enfant ou un grand-parent et son petit-enfant (peu importe l'âge), jusqu'à concurrence de six personnes.

La période de mise en candidature s'échelonne du 19 mai au 23 juin prochain. Pour accéder au guide et aux formulaires de mise en candidature et pour connaître les modalités de remise du prix, rendez-vous au www.education.gouv.qc.ca/dollard-morin. La cérémonie officielle de remise des prix se tiendra à l'Assemblée nationale du Québec en octobre 2017.

