Nouveau Monde annonce une modification à certains bons de souscription

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 mai 2017) - Nouveau Monde Graphite inc. (la « Société » ou « Nouveau Monde ») (TSX CROISSANCE:NOU)(OTCQB:NMGRF)(FRANCFORT:NM9) annonce qu'elle a déposé une demande auprès de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») afin de reporter l'échéance de certains bons de souscription (la « Modification aux bons de souscription »).

Un total de 2 656 000 bons de souscription a été émis le 15 juin 2016, conformément à un placement privé d'unités clôturé le 15 juin 2016. Les bons de souscription permettaient initialement au porteur d'acquérir une action ordinaire du capital de la Société au prix de 0,35 $ jusqu'au 15 juin 2017.

Le conseil d'administration de la Société a approuvé la modification aux bons de souscription afin de reporter leur date d'échéance au 15 juin 2019 (la « Date d'Expiration »). La Société peut également accélérer la Date d'Expiration si, entre le 15 juin 2017 et la Date d'Expiration, le prix des actions de la Société inscrite sur une bourse reconnue est égal ou supérieur au prix moyen pondéré en volume de 0,75 $ pendant 20 jours consécutifs de négociation. La Modification aux bons de souscription est conditionnelle à l'approbation de la Bourse.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde a découvert en 2015 un dépôt de graphite, situé sur son bloc de claim Tony de sa propriété Matawinie. Cette découverte a mené à la publication en juin 2016 d'une évaluation économique préliminaire, répondant aux dispositions du règlement 43-101. L'étude a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 50,000 tonnes par année de concentré de graphite en flocon de haute pureté s'étendant sur une période de 25,7 ans (voir le communiqué de presse daté du 22 juin 2016). Le projet est situé dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, environ 120 km au nord de Montréal et bénéficie d'un accès direct à toute la main-d'oeuvre et aux infrastructures nécessaires à l'opération. Nouveau Monde développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes tout en misant une faible empreinte environnementale (vise un projet à émission zéro).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés portent sur des événements et scénarios futurs et comportent donc des incertitudes et des risques inhérents. Les résultats obtenus pourraient différer de ceux projetés à l'heure actuelle. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.

