Dévoilement de l'Espace Leadership Esther Gilbert - Un partenariat unique pour stimuler et soutenir les étudiantes et les étudiants dans leur cheminement scolaire

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - La Fondation du Collège Lionel-Groulx, en collaboration avec la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, a dévoilé en grande pompe, le vendredi 19 mai, l'Espace Leadership Esther Gilbert, un lieu qui servira aux étudiants dans le domaine technique du Collège Lionel-Groulx afin de mieux préparer leur avenir professionnel.

Alors que la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville a participé au projet à la hauteur de 425?000 $, sur 5 ans, la Fondation du Collège Lionel-Groulx a investi 225?000 $, sur 5 ans également, grâce au don important d'une mécène. «?La Fondation est fière, encore une fois, de contribuer à la réussite des étudiants, a déclaré Jocelyne Roch, directrice générale de la Fondation du Collège Lionel-Groulx. Les étudiants pourront profiter d'un espace novateur réservé pour tisser des liens avec la communauté et réaliser des stages faisant partie intégrante de leur parcours au collégial.?»?

«?Fidèle à sa mission, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville est très fière de participer à la réussite académique de la relève en supportant une initiative innovante et porteuse de développement, pour le présent et l'avenir de nos jeunes et de notre région. La prospérité économique d'une région dépend en bonne partie de la qualité et du dynamisme de sa main d'oeuvre?; aussi, encourager, stimuler et former une relève est un besoin essentiel et une voie d'avenir pour chaque communauté. Ce partenariat unique nous permet de contribuer concrètement à la mise en place d'un espace performant, moderne et dédié au leadership auprès des jeunes?», a affirmé le président du conseil d'administration de la Caisse, monsieur Gilles Pilon.



L'Espace Leadership Esther Gilbert permettra aux étudiants des programmes de Gestion de commerces, de Techniques de la bureautique et de Techniques de comptabilité et de gestion du Collège Lionel-Groulx de profiter d'un environnement pédagogique innovant, axé sur l'apprentissage par projet et sur la mise en oeuvre d'une variété de situations pratiques. Ce projet, assuré pour la période 2017-2022, permettra également de favoriser les liens avec la communauté d'affaires de la région des Basses-Laurentides.

Dans leur cheminement vers l'obtention du Diplôme d'études collégiales, les étudiants pourront y simuler des situations réelles en milieu de travail.

«?Chaque année, ce sont plus de 750 étudiants qui profiteront de ce lieu qui se veut un tremplin?», a affirmé Paul Paré, président de la Fondation du Collège Lionel-Groulx.

La mécène, madame Esther Gilbert, est l'ancienne présidente-directrice générale de Vulcan Hoist, un fabricant d'outils de levage en activité depuis 1947 et le seul fabricant canadien de palans, chariots et treuils électriques. Déçue de ne pouvoir être présente lors du dévoilement, elle a tout de même fait savoir par communiqué qu'il importe pour elle de contribuer à la formation de la relève.

«?Il y a environ 5 ans, je suis venue visiter le Collège Lionel-Groulx, raconte-t-elle. J'ai été séduite par le dynamisme, l'énergie et la créativité qui s'en dégageaient par sa communauté étudiante et son personnel. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire un don substantiel à la Fondation du Collège Lionel-Groulx afin de donner un coup de pouce aux étudiantes et aux étudiants.?»

Monsieur Paré a annoncé la création d'une bourse de 5?000 $ qui portera le nom de madame Gilbert?; celle-ci sera remise à un étudiant qui démarrera son entreprise à la fin de ses études.

Au goût du jour

Installé au siège social de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, sise sur le boulevard Curé-Labelle, à Sainte-Thérèse, cet espace de 1700 pieds carrés est aménagé et équipé d'îlots de travail pouvant accueillir 32 étudiants.

L'Espace est équipé d'ordinateurs portables et des dernières technologies, afin de pouvoir recréer l'environnement de travail dans lequel oeuvrent les travailleurs d'aujourd'hui.

La Fondation prêtera également la salle de conférence dont elle dispose, située dans le même établissement, aux étudiants du Collège Lionel-Groulx afin de leur offrir un espace de travail plus spacieux et privé.

Ce partenariat permettra sans aucun doute de stimuler et soutenir le cheminement académique des étudiantes et des étudiants. Selon le directeur général du Collège Lionel-Groulx, monsieur Michel Louis Beauchamp, il s'inscrit du coup dans la même veine que les liens privilégiés que l'institution tisse avec ses partenaires et qui ont mené celle-ci à développer une expertise professionnelle. «?Ce projet porteur jette un souffle nouveau dans le domaine de l'éducation. Nous avons à coeur d'offrir aux étudiants et aux enseignants un milieu innovant, pratique et diversifié. Cet espace vient consolider le développement global de nos diplômés. Merci à la Caisse et à la Fondation?» de conclure monsieur Beauchamp.

