Avis aux médias - Remise de la Médaille Pearson pour la paix à l'honorable Lloyd Axworthy







OTTAWA, le 19 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada et président honoraire de l'Association canadienne pour les Nations Unies (ACNU), remettra la 30e Médaille Pearson pour la paix à l'honorable Lloyd Axworthy lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall, le mercredi 24 mai 2017, à 15 h.

Dans l'ensemble de sa vie active, l'honorable Lloyd Axworthy s'est consacré, dans le milieu universitaire, dans la sphère politique et au sein de la société civile, à la mise en valeur et à l'édification des Nations Unies en tant qu'instrument de paix ainsi qu'à la promotion du leadership et de l'action du Canada au sein de l'ONU. À titre de dirigeant politique et de ministre des Affaires étrangères du Canada, il a joué un rôle fondamental dans la formulation et l'avancement stratégique de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel (communément appelée le Traité d'Ottawa). À l'époque, son travail de mobilisation des dirigeants mondiaux et de la société civile était considéré comme innovateur et s'est avéré fructueux pour ainsi donner lieu à l'adoption de cet important traité.

À titre d'universitaire, tant au début de sa carrière qu'ultérieurement en tant que président et vice?chancelier de l'Université de Winnipeg, il a enseigné, donné des orientations et écrit des ouvrages sur l'impératif d'offrir une éducation sur la paix et de promouvoir la pensée critique, en se fondant sur ses idéaux et ses aspirations ambitieuses en faveur d'un monde meilleur. Dans son rôle de dirigeant universitaire, il a dirigé son attention et son action sur la réconciliation avec les Premières Nations, en lançant d'importants programmes visant à rejoindre et mobiliser les étudiants et les collectivités autochtones et à promouvoir la justice sociale.

À propos de la Médaille Pearson pour la paix

La Médaille Pearson pour la paix est décernée à un Canadien ou une Canadienne qui, dans l'exercice de sa profession ou par son action bénévole, a contribué à l'avancement des causes auxquelles s'est voué Lester B. Pearson, soit l'aide aux pays en développement; la médiation lors de conflits armés; le secours aux réfugiés et autres personnes dans le besoin; l'égalité des droits et la justice pour tous; et les changements pacifiques dans le monde grâce au droit international et par l'intermédiaire d'organismes internationaux.

Un jury composé d'éminents Canadiens se réunit pour choisir le récipiendaire de la médaille. Celle-ci est décernée par l'ACNU, un organisme de bienfaisance enregistré créé en 1946 dans le but de sensibiliser les Canadiens et d'obtenir leur appui quant à l'action des Nations Unies et aux questions internationales ayant des répercussions mondiales. Pour en savoir plus, visitez

www.unac.org/notre-travail/pearson-peace-medal/?lang=fr.

