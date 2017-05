Sommet international du repreneuriat : une déclaration adoptée, un nouvel outil de suivi et la reconnaissance du terme «?repreneuriat?»







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) est fier d'avoir tenu la toute première édition du Sommet international du repreneuriat, à l'issue de laquelle la Déclaration de Montréal sur le repreneuriat a été formulée. À cette occasion, le CTEQ, en partenariat avec PwC, a annoncé la création d'un outil de veille (tableau de bord) sur le repreneuriat faisant état de l'évolution de la situation au Québec. Le CTEQ, en collaboration avec Druide informatique, a également annoncé l'ajout du mot «?repreneuriat?» et tous ses dérivés dans les dictionnaires d'Antidote.

«?Cette déclaration, qui est le fruit d'échanges fructueux entre plusieurs centaines de participants, dont la vice-première ministre du Québec, plusieurs acteurs majeurs du milieu repreneurial ainsi que différents chercheurs internationaux, se veut une référence qui, nous l'espérons, guidera tant les efforts futurs que les prochaines éditions de cet important rendez-vous annuel. Nous estimons que d'ici 10 ans, plus de 38?000 entreprises seront en phase de transfert au Québec. Ce n'est pas négligeable et c'est pourquoi nous nous devons de nous outiller, comme nous le faisons aujourd'hui, en comparant nos pratiques à celles d'autres pays et en colligeant l'ensemble des connaissances?», soutient M. Vincent Lecorne, président du Sommet international du repreneuriat et président directeur général du CTEQ.

Tableau de bord du repreneuriat

Cet engagement de PwC, une firme internationale, représente un nouveau jalon pour le milieu repreneurial et témoigne de l'importance de l'enjeu, tant au niveau régional, qu'ailleurs dans le monde. Cet outil, qui sera dévoilé prochainement, tiendra compte des particularités propres aux secteurs ainsi qu'aux différentes régions du Québec. Consultez le tableau de bord en cliquant ici.

« Le succès de nos entreprises est fondamental pour la santé de notre économie. Il est nécessaire, pour les entrepreneurs et la communauté d'affaires, d'avoir un portrait juste de la situation leur permettant de mieux se préparer, de prendre des décisions éclairées et de concevoir des stratégies clés pour assurer la pérennité de nos PME. », affirme Michael Kamel, associé, Strategy& PwC, stratégies d'affaires et d'entreprise chez PwC Canada.

Reconnaissance du terme «?repreneuriat?»

L'ajout du terme «?repreneuriat?» dans les dictionnaires d'Antidote marque la reconnaissance d'une réalité qui est désormais incontournable au sein de l'économie du Québec. Le repreneuriat sera défini par Antidote comme étant la reprise ou le rachat d'une entreprise par une ou plusieurs personnes. L'adjectif «?repreneurial?» sera également désormais accepté.

Programmation

Plusieurs aspects du repreneuriat, qu'il soit familial, régional, agricole, en série ou coopératif, ont été abordés aujourd'hui grâce à plus de 80 conférenciers venus du Québec et d'Europe. Les opportunités repreneuriales, la négociation, la planification, l'accompagnement, le financement ainsi que le rôle propre aux cédants et aux repreneurs ont également fait l'objet de différents ateliers au courant de la journée. Pour plus de détails, consultez la Déclaration de Montréal sur le repreneuriat au www.ctequebec.com ou au www.sommetrepreneuriat.com.

À propos du Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ)

Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) a pour mission de traiter l'enjeu de la relève des dirigeants, de la valorisation et du transfert d'entreprise. Le CTEQ accompagne les cédants et les repreneurs sur l'ensemble du processus, afin d'en assurer la qualité et l'intégrité, de favoriser la pérennité des entreprises et de participer positivement au bilan entrepreneurial du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.ctequebec.com.

À propos de PwC Canada

PwC Canada a pour objet de gagner la confiance du public et de résoudre les problèmes importants. Plus de 6 500 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial PwC, qui compte plus de 208 000 employés dans 157 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr.

© PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario, 2017. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC, chaque société membre étant une entité distincte sur le plan juridique. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure.

À propos de Druide informatique

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

