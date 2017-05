Avis aux médias: événement en matière d'infrastructure à Peterborough







PETERBOROUGH, ON, le 19 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine et députée de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Jeff Leal, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario et député provincial de Peterborough, au nom de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et de Daryl Bennett, maire de Peterborough.

Date : Le mardi 23 mai 2017

Heure : 10 h 30 (HAE)

Lieu : Station de traitement des eaux usées de Peterborough

425, chemin Kennedy

Peterborough (Ontario)

(stationnement à la station de traitement)

