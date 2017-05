Avis aux médias: événement en matière d'infrastructure à Ottawa







OTTAWA, le 19 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de David McGuinty, député d'Ottawa-Sud, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Bob Chiarelli, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario et député d'Ottawa-Ouest-Nepean, et de Jim Watson, maire d'Ottawa.

Date : Le mardi 23 mai 2017



Heure : 10 h (HAE)



Lieu : Hôtel de ville d'Ottawa

110, avenue Laurier Ouest

Ottawa (Ontario)

