Avis aux médias: événement en matière d'infrastructure dans la région de Peel







MISSISSAUGA, ON, le 19 mai 2017 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Navdeep Singh Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Dipika Damerla, ministre des Affaires des personnes âgées de l'Ontario, et de Frank Dale du président régional et directeur général de la région de Peel.

Date : mardi 23 mai 2017



Heure : 10 h (HAE)



Lieu : Usine de traitement de l'eau Lakeview

920 Avenue East

Mississauga (Ontario)

