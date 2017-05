Autoroute 25 entre les kilomètres 44 et 45 à Saint-Roch-Ouest - Travaux routiers - État de situation







SAINT-JÉRÔME, QC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe les usagers de la route que les travaux en vue de la mise en place du nouveau ponceau, qui sera situé sous l'autoroute 25, sont en cours.

Plusieurs camions sont présentement mobilisés ainsi que de la machinerie spécialisée pour effectuer les travaux d'excavation nécessaires. Par la suite, le sol sera compacté pour préparer l'assise du nouveau ponceau. Quotidiennement, environs 2 000 tonnes de matériaux sont excavés du site.

Fluidité de la circulation

Pendant la longue fin de semaine du congé de la Journée nationale des patriotes, trois signaleurs seront présents sur le site afin de faciliter les déplacements.

Samedi 20 mai - 15 h à 18 h 30

Dimanche 21 mai - 14 h à 18 h 30

Lundi 22 mai - 14 h à 20 h

Rappelons qu'en semaine, du lundi au vendredi, la Sûreté du Québec effectue la gestion de la circulation en matinée entre 5 h et 8 h, et que des signaleurs sont présents en fin de journée de 16 h 30 à 18 h.

Liens connexes

Nous vous invitons à consulter la page Web réservée aux travaux de l'autoroute 25.

Le Québec511 permet aux usagers de prévoir leurs déplacements.

Le chantier de l'autoroute 25 chemine de façon soutenue et selon les attentes de réalisation qui ont étés annoncées. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports remercie ses partenaires et les usagers de la route de leur collaboration et leur patience.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 16:00 et diffusé par :