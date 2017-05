La ministre Chagger se rendra en visite à Toledo et à Chicago







La visite sera axée sur l'importance de la relation bilatérale entre le Canada et les États-Unis

OTTAWA, le 19 mai 2017 /CNW/ - La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, se rendra en visite à Toledo, en Ohio, et à Chicago, en Illinois, les 22 et 23 mai.

Aux États-Unis, la ministre Chagger rencontrera des représentants des villes et des États qu'elle visitera, ainsi que des représentants d'entreprises canadiennes et américaines qui dépendent du commerce transfrontalier pour assurer leur expansion et créer des emplois. La ministre donnera également des entrevues avec des représentants des médias des deux villes.

Tout au long de sa visite, la ministre mettra l'accent sur l'importance de la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis, de même que sur le caractère équilibré, équitable et mutuellement bénéfique du commerce bilatéral. Elle soulignera aussi l'importance des interconnexions entre les deux économies : des entreprises canadiennes et américaines fabriquent des articles ensemble, et elles envoient les mêmes pièces de part et d'autre de la frontière à de multiples reprises jusqu'à ce qu'elles en arrivent à un produit final. Des emplois dans les deux pays dépendent de cette chaîne d'approvisionnement intégrée.

« Le Canada et les États-Unis entretiennent une relation de longue date qui est un modèle pour le reste du monde. Nous entretenons l'une des plus longues relations internationales pacifiques et mutuellement bénéfiques. Je crois que nous avons maintenant l'occasion de resserrer nos liens encore davantage. J'ai bien hâte de rencontrer les représentants des villes et des États ainsi que mes homologues fédéraux au cours des prochains jours pour discuter de ce que nous pouvons faire pour continuer de travailler ensemble à créer des emplois de qualité et à bâtir un avenir prospère pour la classe moyenne du Canada et des États-Unis. »

-- La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger

Les petites et moyennes entreprises comptent pour plus de 99 % des entreprises au Canada et aux États?Unis.

Plus de 275 entreprises de propriété canadienne exercent des activités en Ohio , où elles emploient directement plus de 26 000 personnes.

, où elles emploient directement plus de 26 000 personnes. Le Canada est le plus grand marché d'exportation de l' Illinois , dont les ventes ont été de 15,9 milliards de dollars américains en 2016.

est le plus grand marché d'exportation de l' , dont les ventes ont été de 15,9 milliards de dollars américains en 2016. En 2015, plus de 20,7 millions de Canadiens ont fait du tourisme aux États-Unis, et ils y ont dépensé près de 20 milliards de dollars canadiens.

En 2016, plus de 64 % des échanges commerciaux du Canada étaient avec les États-Unis.

