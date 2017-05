Québec Science se transforme : nouveau numéro en kiosque maintenant







Au menu, de nouveaux chroniqueurs, un look rafraîchi et des rubriques inédites!

MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Fruit d'une réflexion de plusieurs mois, ce numéro se veut à la fois différent des précédents et respectueux de l'ADN du magazine, qui fête cette année ses 55 ans. L'objectif reste le même : expliquer et raconter la science, ainsi que la technologie, avec rigueur et passion.

Nouvelle facture visuelle

La police, les colonnes, la disposition des images, les touches de couleur, tous ces éléments on été minutieusement revues pour améliorer l'expérience de lecture.

Nouveaux chroniqueurs

Autre nouveauté : la journaliste Catherine Mathys tiendra la chronique « Technopop », où avec humour et panache, elle réfléchira à l'impact des technos sur nos vies. Émilie Folie-Boivin, se verra confier quant à elle, la rubrique « Culture », où elle déploiera son flair pour sélectionner le meilleur de la culture scientifique. À la toute fin du magazine, les lecteurs découvriront Saturnome, un bédéiste qui revisitera les épisodes oubliés ou cocasses de l'histoire des sciences.

À lire ce mois-ci dans le tout nouveau Québec Science :

Peut-on lire l'avenir dans les gènes des bébés

Voudriez-vous connaître le risque couru par votre poupon de développer un cancer du sein ou une maladie cardiaque ? C'est ce que pourraient vous révéler les nouvelles techniques de séquençage du génome, riches de promesses, et de questions.

Que sont devenues les inventions d'Expo 67 ?

La science futuriste d'Expo 67 a permis à quelque 50 millions de visiteurs de se familiariser avec les nouveautés techniques et scientifiques. Avec 50 ans de recul, et malgré leur petit côté rétro, certaines avancées étaient de réels progrès dont on profite encore aujourd'hui.

Au septième ciel avec mon robot

Les automates s'immisceront bientôt dans nos chambres à coucher, pour le meilleur et pour le pire. Sommes-nous prêts à nous glisser sous la couette avec eux ?

À propos de Québec Science

Lien privilégié entre le milieu de la recherche et le grand public, Québec Science aborde toutes les questions relatives à la science et à la technologie et pose un regard scientifique sur les grandes questions d'actualité. Publié par Vélo Québec Éditions, le magazine paraît huit fois chaque année.





Salle de presse

SOURCE Vélo Québec

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 15:23 et diffusé par :