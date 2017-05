Saint-Alexis-des-Monts - Modification des périodes de pêche sur le lac Saint-Alexis







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs apporte des modifications aux périodes de pêche sur le lac Saint-Alexis, situé à Saint-Alexis-des-Monts dans la zone 26.

Actuellement ouvert à la pêche sportive, le lac Saint-Alexis sera fermé du 5 au 16 juin 2017 en prévision du Festival de la truite mouchetée de Saint-Alexis-des-Monts. Il ouvrira à nouveau, pour la période estivale, dès le 17 juin 2017, et ce, jusqu'au 10 septembre 2017. De plus, le lac Saint-Alexis sera ouvert à la pêche hivernale du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018.

Ces périodes d'ouverture et de fermeture sont celles qui s'appliqueront dorénavant à ce plan d'eau. Pour plus d'information, consultez le site Web du Ministère à l'adresse suivante : www.faune.gouv.qc.ca/peche.

Les citoyens sont aussi invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage, ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats, à S.O.S. Braconnage au 1 800 463-2191. Ils peuvent également effectuer un signalement en ligne à mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage. L'information demeure confidentielle en tout temps.

