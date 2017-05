Avis aux médias - Mesure de sécurisation de l'intersection Rosemont / d'Iberville







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le conseiller pour le district d'Étienne-Desmarteau pour l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et responsable des dossiers vélo au sein de l'administration Coderre, M. Marc-André Gadoury et la conseillère de ville pour le district Vieux-Rosemont et responsable de la Politique de l'enfant, Mme Érika Duchesne, viendront constater samedi le 20 mai à 10h30, les mesures de sécurisation qui auront été réalisées à l'intersection du boulevard Rosemont et de la rue d'Iberville dans l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.

Ils seront accompagnés par la présidente du comité de parents de la Garderie éducative Jasmine et Aladin, Mme Lise Rebout, ainsi que des parents et des enfants de la garderie.

Les médias sont invités à venir prendre des photos et s'entretenir avec les élus.

QUOI : Prise de photo pour constater les mesures de sécurisation de l'intersection Rosemont / d'Iberville



DATE : Samedi 20 mai 2017



HEURE : 10 h 30



LIEU : À l'angle sud-ouest de l'intersection boulevard Rosemont et la rue d'Iberville (station Esso).

