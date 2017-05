Entreprises agricoles touchées par les inondations exceptionnelles - Un guichet unique pour les sinistrés







QUÉBEC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Une démarche concertée du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), de La Financière agricole du Québec (FADQ) et du ministère de la Sécurité publique (MSP) a été engagée pour faciliter le suivi des dossiers des entreprises agricoles touchées par les récentes inondations. Ainsi, tous les producteurs agricoles concernés sont invités à communiquer dès le 23 mai avec la FADQ au numéro sans frais 1 800 749-3646. Lorsque requis, celle-ci assurera le suivi des dossiers auprès du MAPAQ et du MSP.

Citation :

« Nous sommes en communication constante avec les différentes organisations qui, par leurs services et programmes, peuvent venir en aide aux entreprises agricoles qui ont des terres inondées. Notre volonté est de simplifier leur démarche d'indemnisation et de favoriser la reprise rapide de leurs activités. Je suis conscient que cette situation affecte la période des semis, mais je tiens à les assurer que nous mettons tout en oeuvre pour les soutenir correctement et que nous suivons la situation de près. »

M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants :

Six régions agricoles sont frappées par les récentes inondations exceptionnelles : Lanaudière, Centre-du-Québec, Mauricie, Montérégie, Outaouais et Laurentides.

Les évaluations préliminaires indiquent que quelque 800 producteurs agricoles, exploitant des superficies de près de 10 000 hectares, ont été touchés par ces inondations.

