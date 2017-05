Avis aux médias - Le ministre Bains s'adressera à de futurs scientifiques à l'École secondaire Glenforest







OTTAWA, le 19 mai 2017 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, rencontrera les membres du club des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) de l'École secondaire Glenforest. Au cours de sa visite, le ministre s'adressera à des élèves du primaire et du secondaire et soulignera les avantages des études en STIM et d'une carrière dans le monde scientifique par la suite.

Date : Le mardi 23 mai 2017



Heure : 12 h 45



Lieu : École secondaire Glenforest

3575, promenade Fieldgate

Mississauga (Ontario)

