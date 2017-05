L'APCHQ dénonce des propos haineux et homophobes







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est préoccupée et indignée par des propos haineux et homophobes qui ont été tenus à l'égard de son porte-parole et vice-président Développement stratégique et Communications, François-William Simard.

En effet, des commentaires désobligeants à l'égard de M. Simard ont été faits sur les réseaux sociaux, dont ceux de l'APCHQ, principalement par des travailleurs syndiqués de la construction. Son orientation sexuelle a été au centre de certains commentaires.

« Nous sommes au Québec en 2017 et toute forme d'intimidation est inacceptable dans une société comme la nôtre. Je condamne avec vigueur les propos tenus et je demande aux représentants syndicaux de les dénoncer à leur tour. Je leur demande également de rappeler à l'ordre leurs membres alors que nous sentons une certaine agitation et une tension à l'approche de la grève », déclare le président-directeur général de l'APCHQ, Luc Bélanger.

Depuis le tout début des négociations, les représentants patronaux et syndicaux du secteur résidentiel se sont entendus pour mener les discussions dans un climat de respect. L'APCHQ en appelle maintenant à l'Alliance syndicale pour que ce climat soit de retour. « Ce que je déplore, c'est que ces propos proviennent de quelques dizaines de travailleurs qui, en agissant de la sorte, nuisent à la réputation de l'ensemble des travailleurs de notre industrie », conclut M. Bélanger.

