Les ministres du G20 se rencontrent afin d'établir une main-d'oeuvre plus inclusive et diversifiée







Le Canada présente une vision visant à investir dans les personnes et leurs compétences et à augmenter le nombre de femmes et de nouveaux arrivants sur le marché du travail

BAD NEUENAHR, Allemagne, le 19 mai 2017 /CNW/ - Lorsqu'un plus grand nombre de femmes et de nouveaux arrivants peuvent se joindre à la main-d'oeuvre éduquée et qualifiée du Canada, la force de notre classe moyenne et notre économie augmente.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a discuté de ces importantes priorités canadiennes lors de la réunion des ministres du Travail et de l'Emploi du G20 qui s'est tenue à Bad Neuenahr, en Allemagne, et dont les thèmes étaient l'inclusivité et l'avenir du monde du travail.

La ministre Hajdu a souligné le leadership du Canada afin de réduire l'écart entre les sexes sur le marché du travail, notamment en rendant les études plus abordables et accessibles, en accordant plus d'importance à l'équité salariale, en assurant un meilleur accès aux garderies, en recrutant plus de femmes au sein de conseils d'administration et en offrant des programmes ciblés visant à augmenter la représentation des femmes dans les secteurs à forte demande (comme les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques). La vision qu'a le Canada est celle d'une société plus inclusive, dans laquelle la contribution des femmes est reconnue et valorisée. Cette vision a amorcé la discussion sur ce que le Canada, et les autres membres du G20, peuvent faire davantage pour réduire l'écart.

La ministre Hajdu a également fait une présentation sur comment le gouvernement du Canada a réussi l'intégration des immigrants et des réfugiés sur le marché du travail. Le Canada accueille depuis longtemps les nouveaux arrivants, et au cours des réalisations récentes - la réinstallation de plus de 40 000 réfugiés syriens, dont plusieurs ont déjà intégré le marché du travail - les Canadiens ont de quoi être fiers. Avec l'aide appropriée, les immigrants et les réfugiés qui viennent au pays peuvent bâtir une vie meilleure, se trouver un bon emploi et participer activement à la société canadienne. Les nouveaux investissements du gouvernement du Canada présentés dans le budget de 2017, comme le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers, aideront plus de nouveaux arrivants à réussir.

La ministre Hadju a visité une grande entreprise d'emballage métallique allemande et a étudié ses programmes pour les apprentis. Elle a examiné les pratiques exemplaires qui pourraient servir à aider les apprentis canadiens à obtenir la meilleure éducation possible.

La ministre et ses collègues du G20 ont été reçus par la ministre fédérale du Travail et des Affaires sociales de l'Allemagne, Andrea Nahles. La ministre Hajdu a également rencontré le secrétaire du Travail des États-Unis, Alexander Acosta, pour discuter de l'importance des relations commerciales relativement aux bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de la frontière canado-américaine.

Citation

« Le G20 fait la promotion d'une croissance et d'une prospérité mondiales fortes, durables et inclusives. Je suis fière d'avoir pu souligner le leadership du Canada à créer une classe moyenne forte par l'entremise de l'inclusivité et de la diversité, et d'avoir appris de nos pays partenaires mondiaux. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Les faits en bref

En 2016, le taux de participation des femmes âgées de 15 à 64 ans au marché du travail était de 74,4 %, tandis que celui des hommes était de 81,8 %.

Si le taux d'emploi des femmes augmentait au même rythme que celui des hommes, le PIB du Canada pourrait augmenter de 3 %.

Aujourd'hui, les immigrants représentent une personne sur cinq au Canada. Depuis 1990, 76 % de la croissance de la population nationale est attribuable à l'immigration.

En 2016, le Canada a accueilli près de 300 000 immigrants et réfugiés à titre de résidents permanents.

Le Canada a accueilli plus de 40 000 réfugiés syriens au moyen de parrainages gouvernementaux et privés.

