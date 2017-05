Avis - Garnoff Botanicals rappelle les produits « High By Nature » non autorisés qui contiennent du kratom, car ils peuvent présenter de graves risques pour la santé







Problème

Santé Canda informe les Canadiens que Garnoff Botanicals procède au rappel volontaire des produits « High By Nature » non autorisés qui contiennent du kratom, car ils peuvent présenter de graves risques pour la santé s'ils sont avalés ou inhalés. Les produits ont été vendus en ligne, à l'adresse www.garnoffbotanicals.com, et dans divers points de vente au détail, y compris des tabagies, partout au Canada.

Santé Canada n'a pas autorisé la vente de produits contenant du kratom. Il est interdit de vendre des produits de santé au Canada sans obtenir l'autorisation de Santé Canada. Le Ministère conseille aux consommateurs d'éviter d'avaler ou d'inhaler des produits qui, selon l'étiquette, contiennent du kratom en raison du risque d'effets secondaires, notamment de problèmes hépatiques et cardiaques.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont acheté ou utilisé ces produits.

Produits visés

Tous les produits contenant du kratom dont l'étiquette porte la marque « High By Nature »

Ce que doit faire le consommateur

Cessez d'utiliser ces produits. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé l'un de ces produits et que vous êtes inquiet pour votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits de santé homologués ont un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit de santé naturel (NPN) ou un numéro de remède homéopathique (DIN-HM) de huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en interrogeant la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

en composant sans frais le 1?866?234?2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur. Transmettez vos plaintes relatives aux produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?800?267?9675 ou en remplissant le formulaire de plainte en ligne.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a demandé et reçu la confirmation de Garnoff Botanicals qu'elle a cessé de la vente et procédé au rappel volontaire de ces produits. Santé Canada surveille de près ce rappel. Si d'autres produits, détaillants ou distributeurs sont découverts, le Ministère prendra les mesures qui s'imposent et informera les Canadiens au besoin.

Contexte

Le kratom (Mitragyna speciosa) est un produit à base d'herbe qui peut présenter de graves risques pour la santé s'il est avalé ou inhalé. Les effets indésirables comprennent la somnolence, la nausée, les vomissements, les convulsions, l'hépatotoxicité et un rythme cardiaque excessivement rapide. Le kratom a été associé à des effets semblables aux narcotiques et aux stimulants et il peut entraîner une consommation abusive et la dépendance.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur les produits de santé naturels et les autres produits d'autosoins, veuillez consulter Canada.ca/produits d'autosoins.

