Le Gouvernement du Québec alloue près de 2 M$ sur 5 ans pour soutenir trois chaires et centres d'études internationales

MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec annonce le renouvellement des conventions de subvention soutenant les activités du Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal (CÉRIUM), de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques (CRD) de l'Université du Québec à Montréal et de l'Institut québécois des hautes études internationales (HEI) de l'Université Laval.

Les trois chaires et centres d'études internationales recevront ainsi chacun 130 000 $ par année jusqu'en 2022, pour un total de 1,95 M$. Ces nouvelles sommes leur permettront de poursuivre ou d'initier des travaux d'analyse et de recherche en lien avec plusieurs territoires et régions de grand intérêt pour le Québec ainsi que sur des enjeux d'envergure ciblés par la nouvelle politique internationale du Québec « Le Québec dans le monde : s'investir, agir, prospérer », tels que la lutte contre les changements climatiques, les droits et libertés de la personne et le développement nordique.

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, a fait cette importante annonce aujourd'hui au Centre des sciences de Montréal, en marge du 3e Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale où elle était invitée à présenter la nouvelle politique internationale du Québec. Elle a notamment fait état des enjeux globaux qui influent sur la sécurité mondiale comme les changements climatiques, la mobilité des personnes et la lutte contre la radicalisation.

« L'internationalisation du savoir est la clé des réseaux constitués au-delà des frontières et c'est avec une grande fierté que j'annonce le renouvellement et la bonification de l'appui à ces trois chaires et centres d'études universitaires. Ils détiennent une expertise de premier ordre, en plus de contribuer au rayonnement de nos chercheurs et à la formation de la relève. En éclairant notre compréhension de la réalité internationale, leur travail offre un appui solide à une action internationale pertinente et efficace. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Les conventions de subvention signées avec les chaires et centres d'études universitaires visent à :

Assurer le développement d'une expertise québécoise de pointe sur des enjeux internationaux;



Assurer une meilleure connaissance des enjeux internationaux dans la société civile par la diffusion de recherches et d'analyses;



Préserver l'accès à un bassin de spécialistes québécois qualifiés sur des pays ou enjeux représentant un intérêt pour le Québec, contribuant ainsi au renforcement de ses propres capacités d'analyse et à l'élargissement de son réseau de relations;



Assurer le positionnement d'experts ou de chercheurs québécois dans des réseaux de recherche internationaux;



Garantir le développement d'une relève québécoise s'intéressant aux questions internationales.

Organisé conjointement par le CÉRIUM, la CRD et les HEI, le Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale réunit des conférenciers internationaux et des participants de divers horizons (praticiens, fonctionnaires, représentants de la communauté des affaires et de la société civile, journalistes, universitaires) afin de discuter et de débattre, en français, d'enjeux de sécurité internationale.

Le délégué du Québec à Chicago , Éric Marquis, figurait parmi les conférenciers invités au Forum. Il est intervenu à titre de panéliste à la session intitulée « La géopolitique des alliances américaines à l'ère Trump ».

