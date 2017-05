375e anniversaire de Montréal - Après la rencontre des géants, profitez de la Grande tournée du 375e de Montréal! 20 mai - parc Beaubien (Outremont)







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Ce samedi 20 mai, après avoir fait la rencontre des Géants, la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal vous convie les médias à deux autres rendez-vous populaires : le lancement officiel de la Grande Tournée, en présence du maire Denis Coderre (16h), et la première médiatique de L'heure magique (20h30), un spectacle du Cirque Éloize qui s'inscrit dans la programmation de la Grande Tournée du 375e.

LANCEMENT OFFICIEL

16h, parc Beaubien (Outremont), en présence notamment de :

M. Denis Coderre, maire de Montréal

Mme Marie Cinq Mars, mairesse d'Outremont

Mme Linda Lapointe, député de Rivière-des-Milles-Îles

M. Alain Gignac, directeur général de la Société des célébration du 375e anniversaire de Montréal

M. Gilbert Rozon, commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal

Mme France Chrétien Desmarais, présidente du Conseil d'administration de la Société des célébration du 375e anniversaire de Montréal

LA GRANDE TOURNÉE

Avec la Grande Tournée, chacun des 19 arrondissements sera, à tour de rôle, au coeur d'une fête qui mettra à l'honneur son caractère unique et ses gens. En ce deuxième weekend de festivités, rendez-vous au parc Beaubien dans Outremont les 19, 20 et 21 mai.

PROGRAMMATION GÉNÉRALE ICI

HORAIRE GÉNÉRAL ICI

LE WEEKEND DU 19 AU 21 MAI À OUTREMONT



LA VILLE SUSPENDUE, DU MUSÉE MCCORD

Samedi 9h30 à 20h30 et dimanche de 9h30 à 17h

Photographies, récits et faits historiques s'entrecoupent pour offrir une exposition consacrée à Montréal (40% du contenu de l'exposition) et à l'histoire spécifique de l'arrondissement (60% du contenu de l'exposition) INFO



Quand Outremont était dénommé Outre-mont

Ce quartier dont on connait les maisons cossues, construites pour la moitié d'entre elles au début du vingtième siècle, fut tout d'abord un lieu où les jeunes gens « venus des faubourgs » venaient volontiers faire la fête dans une des trois auberges de l'endroit ou le parcourir au galop, au grand damn des quelques résidents. La situation va changer lorsqu'en 1875, Louis Beaubien, un riche propriétaire terrien, fils de Pierre Beaubien - premier médecin canadien-français à détenir un doctorat en médecine - s'active à fonder la municipalité d'Outremont. Son fils, Joseph Beaubien, en sera le maire pendant trente ans. Il possède sur ses terres un haras dans lequel il élève des chevaux percherons. Rapidement, la bourgeoisie aisée et les propriétaires terriens viennent s'établir à Outremont et bénéficient -prospérité oblige - du premier réseau de câbles électriques souterrains au Canada. Le quartier connaît une grande expansion, essentiellement résidentielle, entre les deux guerres. Pour préserver son charme au quartier et leur qualité de vie, les résidents lutteront avec efficacité pour préserver les espaces verts, objets de toutes les convoitises de la part des promoteurs. Les parcs Outremont, Saint-Viateur, Beaubien et Pratt offrent ainsi des havres de verdure et de tranquillité à tous.



Le cimetière du Mont-Royal

Ce cimetière, qui s'inscrit dans la mouvance des cimetières-jardins du 19e siècle, a été aménagé en 1852, sur le versant nord du Mont-Royal, par James C. M. Sydney, un arpenteur et ingénieur d'origine britannique, établi à Philadelphie, et connu comme architecte paysagiste. Il crée un espace en terrasses et met tout en oeuvre afin de mettre en valeur, les éléments naturels du lieu, avec des allées sinueuses, des bosquets et des vallons. L'établissement d'un vaste cimetière à l'écart de la ville avait paru nécessaire, à la suite de diverses épidémies qui avaient frappé Montréal. Aussi, en 1851, la Compagnie du Cimetière du Mont-Royal, issue de la communauté protestante de la ville, avait-elle fait l'acquisition, en 1851, de terres appartement au Dr McCulloch. L'expansion du cimetière se poursuivra avec l'achat d'autres parcelles au cours des années suivantes. Il couvre à l'heure actuelle 66 hectares.

RADIO-CANADA EN DIRECT DU PARC! INFO

Vendredi de 15h à 18h : Le 15-18 avec Annie Desrochers et Émilie Bilodeau

: avec et Émilie Bilodeau Vendredi de 19h à 22h : DJ set ICI MUSIQUE avec Alexandre Courteau

: avec Samedi de 13h à 14h : La Sphère avec Mathieu Dugal

: avec Samedi de 16h30 à 17h : J'aime Montréal , en direct sur le web, avec Meeker Guerrier

: , en direct sur le web, avec Dimanche de 11h30 à 12h : J'aime Montréal , en direct sur le web, avec Meeker Guerrier et son invité Monique Giroux

: , en direct sur le web, avec et son invité Dimanche de 12h30 à 15h : DJ set ICI MUSIQUE avec Monique Giroux

LES GRANDS APEROS, DE L'ASSOCIATION DES RESTAURATEURS DE RUE DU QUEBEC (ARRQ)

Vendredi de 15h à 22h30, samedi de 10h à 22h30 et dimanche de 10h à 18h30

De jour comme de soir, le public est invité à venir participer à ce rendez-vous gastronomique, à profiter des talents culinaires et des BBQ urbains présents dans les parcs, en plus de visiter la buvette qui servira de délicieuses boissons montréalaises ou québécoises INFO

Restaurateurs et commerçants participants: Mikado, Osez le Sucre, Caffe Della Pace, Boucherie Provision, Fromagerie Yannick, Première Moisson, Phyllo Bar Melina, Tacos Tin Tan, Kipik.

LES POSTES DU FUTUR

Samedi de 9h30 à 18h et dimanche de 9h30 à 17h

Ce sera l'occasion d'envoyer un morceau de son histoire vers le futur en écrivant une carte postale livrée à l'adresse de son choix... dans 25 ans, juste à temps pour le 400e de Montréal! Ce sont les cartes postales des artistes Louis Philippe Côté et Samuel Cantin, ainsi que le texte de Jean-Martin Aussant qui seront à l'honneur cette semaine INFO [Visuels des cartes postales disponibles dans le dossier de presse.]

CHATS DE RUELLES

Samedi de 12h30 à 22h30 et dimanche de 10h à 17h

Prestation gratuite de Topium, ainsi qu'ateliers d'agriculture urbaine, performances circassiennes et réalité augmentée seront au rendez-vous! INFO

LES FENÊTRES QUI PARLENT

Vendredi de 15h à 22h30, samedi de 9h30 à 22h30 et dimanche de 9h30 à 17h.

Des résidents de l'arrondissement offrent leurs fenêtres à des artistes qui y exposent des oeuvres. La rue transformée redevient un lieu de promenade stimulant échanges et rencontres. Venez découvrir cette forme insolite d'exposition! INFO

RALLYES DÉCOUVERTES

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Un questionnaire pour les enfants et un autre pour les adultes, au sujet de l'arrondissement, seront remis en format papier et seront disponibles sur l'application officielle du 375e INFO [Questionnaires disponibles sur demande]

VÉLO PARADISO, DE WAPIKONI MOBILE

Vendredi à 20h45

Un vélo projecteur s'arrêtera au parc pour diffuser sur grand écran des courts métrages et des vidéoclips issus de collaborations entre musiciens autochtones et de la diversité culturelle INFO

SUCRE SALE édition spéciale du vendredi pour le 375e

Vendredi à 19h, en reprise à 22h30

Patrice Bélanger et son équipe de chroniqueurs culturels, Marie-Ève Janvier et Marie-Josée Gauvin, font découvrir l'arrondissement en compagnie de personnalités publiques québécoises.

LES TABLES DU PARTAGE

Le Choix du Président offre une table à pique-nique multi-générationnelles, durables et au concept unique et moderne, conçues par les étudiants en design de l'Université de Montréal. Grâce au mouvement Amplifier Montréal, la Maison de l'Innovation Sociale en profitera pour y tenir des discussions avec des enfants et adolescents de tous les quartiers pour mieux comprendre leurs rêves pour l'avenir de notre ville. INFO

VIVACITÉ

Desjardins propose VivaCité, une activité ludique pour toute la famille qui permettra d'amasser des fonds destinés à des organismes jeunesse locaux. Cette semaine les fonds seront remis à Académie de danse d'Outremont (La Fondation) et Outremont en famille INFO

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES CÉLÉBRATIONS DU 375E ANNIVERSAIRE DE MONTRÉAL



La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités.



La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : 375mtl.com



