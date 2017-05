Les électeurs commencent à voter dans la circonscription de Gouin - Élection partielle du 29 mai 2017







QUÉBEC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'élection partielle dans la circonscription de Gouin, le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) vous rappelle que le vote de façon anticipée débute aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 25 mai, 14 h.

La présente élection partielle est une occasion de faire vivre notre démocratie en exerçant son droit de vote. Plus de 44?000 électeurs sont ainsi conviés à voter à l'élection partielle.

« En période électorale, nous multiplions les efforts tant pour faire en sorte que les électeurs connaissent bien les modalités entourant le vote (où, quand, comment) que pour les sensibiliser à l'importance d'exercer leur droit de vote. Voter, c'est notre signature en faveur de la démocratie », a souligné Pierre Reid, directeur général des élections.

Différentes façons de voter de façon anticipée

19 mai, de 9 h à 21 h Vote au bureau de la directrice du scrutin et vote itinérant 20 mai, de 9 h à 17 h 21 et 22 mai, de 9 h 30 à 20 h Vote par anticipation au bureau de vote 23 et 24 mai, de 9 h à 21 h Vote au bureau de la directrice du scrutin et vote itinérant 25 mai, de 9 h à 14 h

Rappelons qu'en ce qui a trait au vote itinérant, que ce soit à domicile ou dans une installation d'hébergement, seuls les électeurs qui ont préalablement effectué une demande à ce sujet à la directrice du scrutin peuvent s'en prévaloir.

L'établissement de l'identité des électeurs

Pour exercer votre droit de vote, peu importe l'endroit où vous le ferez, vous devez présenter l'un ou l'autre des documents suivants :

votre carte d'assurance maladie du Québec;

votre permis de conduire du Québec;

votre passeport canadien;

votre certificat de statut d'Indien;

votre carte d'identité des Forces canadiennes.

L'inscription ou les modifications à la liste électorale : jusqu'au 25 mai

Rappelons que l'exercice du droit de vote d'une personne est conditionnel à son inscription sur la liste électorale.

Il est possible d'apporter un changement à la liste électorale jusqu'au 25 mai, 14 h, que ce soit pour vous inscrire ou pour modifier votre inscription.

Si vous vous déplacez pour vous inscrire ou modifier votre inscription les 19, 20, 23, 24 et 25 mai, vous pourrez également voter sur place.

Il est important de rappeler que la Loi électorale du Québec ne vous permet pas de vous inscrire sur la liste électorale le jour de l'élection.

Pour en savoir plus...

Le site electionsquebec.qc.ca/partielle est une mine de renseignements. Vous y trouverez notamment la liste des candidats, l'adresse où il est possible de vous inscrire ou de modifier votre inscription et de voter, et plus encore.

Les électeurs peuvent également communiquer avec le Centre de renseignements du DGEQ au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846), selon l'horaire suivant :

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h;

Le samedi 20 mai, de 12 h à 17 h;

Le dimanche 21 mai et le lundi 22 mai, de 8 h 30 à 20 h 30;

Le samedi 27 mai et le dimanche 28 mai, de 12 h à 17 h;

Le lundi 29 mai, de 8 h 30 à 20 h 30.

SOURCE Directeur général des élections

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 12:44 et diffusé par :