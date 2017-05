Début de la phase I du projet de développement par l'ITHQ de la main-d'oeuvre en tourisme et en hôtellerie et de la gastronomie cubaines







MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) se réjouit du démarrage d'un important projet qui permettra aux travailleurs de l'industrie de l'accueil à Cuba de se perfectionner et à la gastronomie de ce pays de s'épanouir pleinement, grâce à l'expertise de l'ITHQ. La première phase durera deux ans et visera à optimiser les compétences de professeurs de cuisine d'écoles hôtelières ainsi que de cuisiniers travaillant en milieu hôtelier. Ainsi, depuis le 8 mai, une première cohorte de 11 professeurs et de 7 cuisiniers cubains a entrepris une formation de 3 mois à Montréal.

Cette collaboration de l'ITHQ s'est dessinée dès la fin 2015, lors d'une visite officielle à La Havane de la ministre québécoise des Relations internationales, Christine St-Pierre. Le tourisme avait alors été cité comme secteur de coopération. Puis, en mai 2016, l'ITHQ et FORMATUR, la division responsable de la formation au ministère cubain du Tourisme (MINTUR), ont signé une lettre d'intention relative à un projet de 8 à 10 ans. Enfin, en septembre 2016, c'est au cours de la mission économique à Cuba menée par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et la ministre St-Pierre dans le but de développer le commerce bilatéral et de positionner le Québec à l'avant-garde de la concurrence étrangère que la directrice générale de l'ITHQ, l'honorable Liza Frulla, C.P., O.Q., a conclu une entente avec FORMATUR concernant la phase I du projet.

Pour le début de cette première phase, une délégation de 9 dirigeants d'écoles hôtelières cubaines est en visite à l'ITHQ depuis le 13 mai. Ce groupe sera à Montréal jusqu'au 21 mai pour mieux connaître l'Institut et ses programmes, participer à des réunions de travail relatives au projet et visiter des installations hôtelières.

La phase I comprendra aussi l'adaptation par l'ITHQ des programmes scolaires en cuisine à Cuba pour développer une offre de formation axée davantage sur les compétences pratiques. Cette offre sera implantée progressivement au cours des deux prochaines années dans cinq écoles hôtelières jugées prioritaires. Une équipe de l'ITHQ assurera l'encadrement et le suivi de ce nouveau programme, après avoir conseillé ses partenaires cubains en achat d'équipement de cuisine et de denrées.

Un partenariat trois fois gagnant : pour Cuba, l'ITHQ et le Québec

Rendu ainsi mieux formé et outillé, le secteur touristique de Cuba deviendra à terme plus attrayant, ce qui permettra à cette république des Caraïbes d'en retirer davantage de bénéfices économiques. Pour l'ITHQ, cet important projet à l'international s'ajoute à d'autres, réalisés notamment au Mexique, au Maroc et en Chine, et qui contribuent à positionner l'organisation comme leader mondial incontournable de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie.

Mme Frulla a souligné que le projet augmentera aussi les exportations à Cuba de denrées ainsi que de biens et services québécois liés aux secteurs hôtelier ou touristique. « Le marché cubain est en forte croissance, et l'ITHQ, par ses contacts privilégiés qu'il y a établis et sa crédibilité, peut ainsi ouvrir bien des portes à nos exportateurs. On peut déjà constater que plusieurs entreprises du Québec et d'éventuels partenaires d'affaires cubains convergent vers notre institut pour se parler. »

En plus de l'ITHQ et de FORMATUR, le projet a reçu l'aide financière du gouvernement du Québec à travers le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et celui de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Il prévoit également l'engagement des sociétés d'État cubaines et des entreprises privées.

