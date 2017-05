Domaine napoléonien dans les contreforts des Pyrénées à vendre par maison de ventes aux enchères privilégiée des célébrités







NEW YORK, 19 mai 2017 /PRNewswire/ -- Château de Roquehort, un château du début du XIXe siècle avec son propre lac privé et un terrain de 14 hectares, fait l'objet d'une vente aux enchères par Concierge Auctions, une maison de vente aux enchères de propriétés de luxe, privilégiée par les célébrités et les vendeurs avisés partout dans le monde. Le château et son domaine seront vendus le 14 juin au plus offrant en collaboration avec Joanne Davey de French Character Homes.

Situé parmi des vignobles historiques, la propriété a été construite en 1811 au cours de la prospérité économique du premier Empire de Napoléon. Bénéficiant d'une façade symétrique classique, le château est situé en retrait derrière son propre lac privé. Avec quatre grands salons de réception, un escalier d'honneur donnant sur un palier avec galerie et neuf chambres suites, chacune avec sa propre cheminée, le château respire le style du XIXe siècle. Bien qu'il soit ancré dans l'histoire, la propriété a néanmoins été mise en conformité aux normes exigées par les acheteurs les plus avisés d'aujourd'hui, avec piscine chauffée, jacuzzi, salle de cinéma, gymnase et sauna. Le château a récemment été actualisé, avec une rénovation de la toiture en tuile, une nouvelle installation électrique et une restauration des planchers de bois assurant aux acheteurs une tranquillité d'esprit. Situés dans l'enceinte se trouvent un chalet avec une chambre, une maison d'été et deux grandes granges, ce qui représente une occasion idéale pour la création d'un espace de vie supplémentaire.

Le domaine est situé à neuf kilomètres de la ville de Monein et la plus grande ville de Pau est accessible en 30 minutes, à partir de laquelle un aéroport offre des vols vers Paris et d'autres capitales européennes. Les montagnes enneigées des Pyrénées offrent à la fois d'excellentes pistes de ski ainsi qu'un accès à l'Espagne, avec Saint-Sébastien à une heure de route. Biarritz et la côte Atlantique sont de même accessibles en une heure de route, offrant davantage de loisirs et d'activités culturelles.

Charlie Smith, conseiller européen à Concierge Auctions, commente : « l'architecture néoclassique du château a entraîné des pièces spacieuses et lumineuses avec des dimensions généreuses, ce qui en fait la maison idéale pour recevoir des invités. La vue, tant sur les vignobles que sur la spectaculaire chaîne montagneuse des Pyrénées, est idyllique, mais malgré sa situation isolée, le domaine est néanmoins bien situé pour les voyages vers l'Europe et au-delà, avec plusieurs grands aéroports, tant au Sud de la France qu'au nord de l'Espagne, facilement accessibles ».

William McIntosh, directeur des projets de ventes pour Concierge Auctions, commente : « cela représente une excellente opportunité pour ceux qui ont toujours rêvé de vivre la vie de château à la française. J'attends à ce que le château plaise, tant aux acheteurs qu'aux investisseurs famille, qui seront en mesure d'apprécier l'excellent potentiel de la maison dans le but de la rénover en un hôtel-boutique ou une location de vacances. Le château est prêt à emménager et à en profiter dès le premier jour, une situation peu commune pour une ancienne maison de cette taille ».

La propriété sera vendue au plus offrant aux enchères le 14 juin. La propriété est actuellement en vente pour 2,945 M? et se vendra aux enchères sans prix de réserve.

Concierge Auctions mène actuellement des aperçus du Château de Roquehort. Pour prendre rendez-vous, enregistrez vos coordonnées sur le site www.conciergeauctions.com.

