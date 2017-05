Avis aux médias : Les gouvernements du Canada et de l'Ontario inaugurent des logements locatifs abordables dans le Nord-Ouest de l'Ontario







THUNDER BAY, ONTARIO--(Marketwired - 19 mai 2017) - Le 23 mai 2017, les gouvernements fédéral et provincial inaugureront des logements abordables à Thunder Bay dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

Les médias sont invités à se joindre à Patty Hajdu, députée de Thunder Bay-Superior North, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et à Bill Mauro, député provincial de Thunder Bay-Atikokan, au nom de l'honorable Chris Ballard, ministre du Logement de l'Ontario et ministre responsable de la Stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté. Keith Hobbs, maire de Thunder Bay, sera également présent.

Date : Le 23 mai 2017 Heure : 12 h 45 Endroit : 1100, rue Donald Est

Thunder Bay (Ontario)

P7E 5V6

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 13:03 et diffusé par :