Événements survenus sur l'autoroute 13 les 14 et 15 mars 2017 : mise en oeuvre des recommandations du rapport d'analyse de Michel C. Doré et Ursule Boyer-Villemaire







QUÉBEC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Au vu de la gestion des événements survenus sur l'autoroute 13 sud, à la suite d'une tempête de neige le 14 et 15 mars 2017, M. Michel C. Doré, professeur en gestion de risques majeurs à l'UQAM, a été mandaté pour analyser la structure actuelle de sécurité civile au sein du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. Ce rapport, qui est rendu public aujourd'hui, a été rédigé conjointement avec Mme Ursule Boyer-Villemaire, spécialiste en gestion des risques et en adaptation en changements climatiques. De cette analyse est ressortie une série de 16 recommandations.

Le Ministère prend très au sérieux les recommandations de ce rapport d'analyse et entend y donner suite, tout en poursuivant les actions déjà entreprises.

Un plan d'action est en cours de mise en oeuvre. Il a mené à la création de la Direction générale de la sécurité civile et de la veille opérationnelle, qui est déjà à l'oeuvre dans la coordination des efforts ministériels dans la gestion crise à la suite des inondations et qui relève du sous-ministre associé aux territoires, M. Stéphane Lafaut. En plus de la révision des processus de gestion de crise et de sécurité civile, la formation et l'entraînement de tous les intervenants seront bonifiés. La nouvelle direction générale verra également à l'intégration fonctionnelle des quatre centres intégrés de gestion de la circulation au Québec, sous un seul Centre de veille ministériel, qui sera en lien étroit avec les différents partenaires du Ministère.

Avec ces diverses initiatives, le Ministère s'engage dans des démarches d'amélioration continue et entend renforcer son leadership en sécurité civile en s'inspirant des meilleures pratiques dans le domaine, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale.

Liens connexes :

Rapport intitulé Portrait de la sécurité civile au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports - Pour contribuer à une société résiliente aux catastrophes

Plan d'action visant à donner suite aux recommandations du Portrait de la sécurité civile au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports - Pour contribuer à une société résiliente aux catastrophes

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 12:10 et diffusé par :