Le gouvernement du Québec contribue au succès du 15e Piknic Électronik

MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Fier partenaire de plusieurs événements culturels, le gouvernement du Québec soutient le festival Piknic Électronik qui aura lieu sur l'île Sainte-Hélène tous les dimanches de l'été, soit du 21 mai au 24 septembre.

Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, a annoncé l'octroi d'une aide financière de 50 000 $ à cet événement.

Pour son 15e anniversaire, Piknic Électronik se tient sur la plaine des jeux de l'île Sainte-Hélène, un site accessible par métro. Cet événement extérieur, qui rassemble chaque année des dizaines de milliers d'amateurs de musique électronique, accueillera cet été de nombreux artistes émergents et de renommée, locaux et internationaux.

« En 15 ans, le festival Piknic Électronik a su faire sa place chaque semaine dans la programmation festive de l'été montréalais. Avec ses artistes de renom et émergents, ce festival favorise la vitalité culturelle de Montréal et confirme son statut de plaque tournante de la musique électronique et indépendante. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

L'aide financière fournie par le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire provient du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM), un programme ayant pour objectif de favoriser le développement de la région métropolitaine sur les plans économique, culturel et social, et son rayonnement à l'échelle canadienne et internationale.

