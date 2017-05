Le premier ministre du Québec dirigera une mission économique et institutionnelle historique pour le Québec en Israël et en Cisjordanie







JÉRUSALEM, Israël, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Plus de 100 représentants d'entreprises et d'institutions québécoises entameront officiellement ce vendredi une mission en Israël et en Cisjordanie. Cette mission d'envergure du premier ministre québécois dans cette région est une première dans l'histoire des relations internationales du Québec. Trois grands secteurs économiques y seront représentés, soit l'aérospatiale, les sciences de la vie et les technologies médicales et les technologies de l'information et du numérique (start-up, multimédia, intelligence artificielle, cybersécurité).

Outre le premier ministre, la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade, ainsi que l'adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport (volet éducation primaire et secondaire) et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur (volet enseignement collégial et universitaire), David Birnbaum, accompagneront cette imposante délégation québécoise, la plus nombreuse à participer à une mission du genre depuis celle dirigée par le premier ministre en Chine à l'automne 2014.

Citations :

« L'écosystème économique mondial en pleine transition génère des occasions uniques de partenariats pour développer nos économies et créer des emplois de qualité. Les objectifs que nous partageons tous sont d'amener les secteurs d'activité traditionnels au coeur de notre économie à se moderniser et à contribuer à l'émergence de nouveaux domaines qui amélioreront la qualité de vie des gens qui nous entourent. Cette mission sera l'occasion pour notre délégation québécoise de partager, créer des liens et développer des partenariats avec l'une des nations les plus innovantes au monde. L'économie du 21e siècle est avant tout une économie du savoir, et le Québec entend se positionner en tant que pôle économique et scientifique de premier plan pour la recherche, la formation et le transfert technologique. L'innovation est inscrite dans notre ADN, et c'est cette créativité québécoise que nous venons partager avec le monde. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« Le développement économique du Québec repose sur trois piliers fondamentaux, l'entrepreneuriat, le manufacturier innovant et les exportations. Ces piliers nous permettent de transformer l'économie du Québec dans toutes ses régions et d'assurer une grande qualité de vie à tous. À la base de ces piliers se trouve l'innovation qui est l'ingrédient essentiel pour accroître notre prospérité collective. Cette mission permettra de faire la promotion du savoir?faire québécois dans des secteurs phares de notre économie, notamment les sciences de la vie, l'aérospatiale, le numérique et les technologies de l'information et des communications. Ce sera également l'occasion de dynamiser et d'accroître nos liens avec Israël et la Cisjordanie, de favoriser les collaborations en recherche et en innovation et de développer nos relations d'affaires avec ces deux partenaires. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Je me sens privilégié de participer à cette mission de grande envergure, une mission qui revêt une importance toute particulière pour les membres de la communauté juive du Québec. Que ce soit dans les domaines économique, intellectuel, politique, culturel, artistique, économique, scientifique ou médical, la communauté juive a marqué l'histoire du Québec depuis plus de deux siècles. Je me réjouis d'être témoin de cette première rencontre entre Québécois, qui se démarquent pour leur sens de l'innovation, et Israéliens, reconnus pour leur audace et leur dynamisme. »

David Birnbaum, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport (volet éducation primaire et secondaire) et adjoint parlementaire de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur (volet enseignement collégial et universitaire)

Faits saillants :

- Cette mission s'inscrit dans la série de stratégies que le Gouvernement du Québec a mises de l'avant dans les derniers mois afin d'outiller les institutions et les entrepreneurs québécois, notamment :

- En 2016, la valeur des échanges commerciaux de marchandises entre le Québec et Israël s'élevait à 345,5 M$, ce qui représente une hausse de 32 % par rapport à l'année 2015.

La valeur de ces échanges représentait 20,7 % des échanges commerciaux de marchandises entre le Canada et ce pays.

- Israël est le 38e partenaire commercial international du Québec.

- De 2006 à 2015, 33 projets de maillage et de recherche entre chercheurs québécois et israéliens ont été soutenus.

- Les universités québécoises sont réputées très actives en matière de coopération interuniversitaire et dans les domaines de la recherche et de l'innovation avec Israël.

Plus de 25 ententes existantes entre des établissements québécois et des partenaires israéliens.

- Plusieurs organismes québécois ont mené des projets en Cisjordanie, notamment le Réseau international d'action communautaire (RIAC) de l'Université McGill, visant à réduire les inégalités sociales, promouvoir la société civile et assurer la protection des droits de la personne dans la région du Moyen-Orient.

- Les relations économiques entre la Cisjordanie et le Québec sont modestes, plusieurs domaines sont notamment d'intérêt dont les sciences de la vie et les technologies de l'information.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 12:04 et diffusé par :