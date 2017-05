/C O R R E C T I O N de la source -- Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées/







Dans le communiqué Avis aux médias : Mise à jour de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, diffusé le 19 mai 2017 par Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées sur le fil de presse CNW, la compagnie avise qu'une erreur s'est glissée dans le numéro de téléphone de la section Renseignements. "514-295-0255" aurait dû être "514-295-0266". La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias : Mise à jour de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

VANCOUVER, le 19 mai 2017 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées offrira une mise à jour aux médias concernant la lettre ouverte de madame Christi Belcourt et de signataires autochtones à la commissaire en chef, Marion Buller.

La commissaire en chef Marion Buller sera disponible le vendredi 19 mai 2017 à 14 h HP

Emplacement: First Nations House of Learning

Salle: the Sty-Wet-Tan Great Hall at the longhouse

1985 West Mall

Vancouver (C.-B.)

Des entrevues en français seront possibles à la suite de la déclaration de la commissaire en chef Marion Buller, par la commissaire Michèle Audette depuis le Québec.

Photo-op disponible

Tous les médias qui souhaitent participer doivent RSVP à media@mmiwg-ffada.ca

Les médias peuvent appeler et le numéro sera fourni à midi par courriel électronique

