Projet-pilote de perfectionnement de la main-d'oeuvre touristique cubaine - Investissement de plus de 500 000 $ à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

MONTRÉAL, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 500 000 $ à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) pour permettre la réalisation d'un projet de perfectionnement de la main-d'oeuvre touristique cubaine et le développement du secteur de la gastronomie cubaine, en collaboration avec le Système national de formation pour le tourisme cubain (FORMATUR).

Le soutien financier gouvernemental comprend, d'une part, une contribution financière de 256 000 $, accordée par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. De son côté, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur contribuera à hauteur de 247 850 $ pour réaliser la première phase du projet de collaboration, qui vise le perfectionnement de professeurs de cuisine et de formateurs dans les établissements hôteliers cubains.

Citations :

« Ce projet de perfectionnement de la main-d'oeuvre touristique s'inscrit parfaitement dans les actions entreprises par l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour se positionner parmi les principaux joueurs internationaux du secteur de la formation dans l'industrie touristique. Ainsi, grâce à cet investissement, nous souhaitons promouvoir l'expertise québécoise à l'échelle internationale, tout en contribuant au rayonnement de l'Institut et du talent de ses étudiants et professeurs. »

Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur

« Notre gouvernement est fier de soutenir la réalisation de ce projet de collaboration entre le Québec et Cuba. Celui?ci représente une vitrine exceptionnelle pour faire valoir le savoir?faire québécois dans les domaines de la restauration et de l'hôtellerie. En effet, grâce à cette initiative, les chaînes hôtelières cubaines pourront moderniser leurs installations et développer encore plus leur gastronomie en établissant des partenariats fructueux avec l'ITHQ et les entreprises québécoises. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Cette initiative s'ajoute à nos efforts de renforcement des liens entre le Québec et Cuba comme en témoigne les missions économiques et politiques fréquentes que nous avons menées sur place au cours des deux dernières années, comme celle du premier ministre du Québec en septembre 2016. D'ailleurs, la nouvelle politique internationale que nous avons lancée récemment souligne l'importance du territoire cubain et l'ouverture prochaine du Bureau du Québec à La Havane permettra de consolider ce type de projet et de saisir les occasions de partenariats qui se présenteront. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

L'ITHQ est une des plus importantes écoles de gestion hôtelière et de restauration au Canada et la référence en matière de formation spécialisée dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.

et la référence en matière de formation spécialisée dans le domaine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Le Gouvernement du Québec appuie ce type d'initiatives qui contribue pleinement à l'enrichissement de la collaboration entre le Québec et Cuba .

. En septembre 2016, à l'occasion de la mission économique à Cuba dirigée par le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, l'ITHQ a conclu une entente de partenariat avec FORMATUR pour réaliser la première phase d'un projet collaboratif s'échelonnant sur une période de huit à dix ans.

dirigée par le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, l'ITHQ a conclu une entente de partenariat avec FORMATUR pour réaliser la première phase d'un projet collaboratif s'échelonnant sur une période de huit à dix ans. Le secteur Export Québec du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation a notamment pour mandat de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs.

