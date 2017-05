L'Office national de l'énergie tiendra une audience publique pour examiner le projet de remplacement d'un tronçon de la canalisation 21 d'Enbridge







CALGARY, le 19 mai 2017 /CNW/ - L'Office national de l'énergie a annoncé aujourd'hui qu'il tiendra une audience publique pour étudier la demande d'Enbridge visant à remplacer un tronçon de sa canalisation 21 aux Territoires du Nord-Ouest. L'audience s'amorcera dans la semaine du 8 août au centre récréatif de Fort Simpson.

L'audience comportera un volet sur pièces (écrit) et un volet oral comprenant notamment les contre?interrogatoires et les plaidoiries. L'Office fera aussi l'audition de la preuve traditionnelle orale des participants autochtones. L'audience sera diffusée en anglais et en déné zhatie.

Afin d'expliquer aux participants la démarche que l'Office suivra pour faire l'examen de la demande, son personnel tiendra une séance d'information au centre récréatif de Fort Simpson, le 6 juin à 19 heures.

L'Office a accepté toutes les demandes de participation qui lui ont été présentées en vue de cette audience. Cinq groupes ont obtenu le statut d'intervenant et six autres, celui d'auteur d'une lettre de commentaires.

Le 10 mars, Enbridge a présenté à l'Office une demande visant à remplacer un tronçon de 2,5 km de longueur de sa canalisation 21, aussi appelée « pipeline Normal Wells ». La nouvelle conduite serait installée sous le fleuve Mackenzie au moyen d'une méthode de franchissement sans tranchée appelée forage directionnel horizontal. Enbridge demande également l'autorisation de laisser en place (désaffectation) sous le fleuve Mackenzie le tronçon du pipeline qui serait remplacé.

En bref

Dans le cadre de son Programme d'aide financière aux participants, l'Office accordera une aide financière pouvant atteindre 100 000 $ afin de permettre une participation significative des intervenants au processus d'audience.

Par ailleurs, l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie examine actuellement les effets environnementaux et socioéconomiques éventuels du projet aux termes de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Liens connexes

L'Office national de l'énergie est un organisme fédéral indépendant qui réglemente plusieurs aspects du secteur énergétique au Canada. Il réglemente les pipelines, la mise en valeur des ressources énergétiques et le commerce de l'énergie, dans l'intérêt public canadien en plaçant la sécurité au coeur de ses préoccupations. Pour un complément d'information sur l'Office et son mandat, consultez le site Web www.neb-one.gc.ca.

