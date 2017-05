Les gouvernements fédéral et provincial inaugurent les travaux de construction d'une nouvelle maison habitat pour l'humanité à Duck Lake







DUCK LAKE, SASKATCHEWAN--(Marketwired - 19 mai 2017) - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que Delbert Kirsch, député provincial de Batoche, au nom de l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, ont souligné aujourd'hui l'inauguration des travaux de construction d'une nouvelle maison d'habitat pour l'Humanité dans la collectivité de Duck Lake.

Cet investissement aidera Habitat pour l'humanité à rendre les logements plus abordables et contribuera à améliorer la qualité de la vie des familles de la Saskatchewan.

Faits en bref :

La maison, située au 341, 7 e Rue, sera un bungalow surélevé de quatre chambres, d'une superficie d'environ 1 175 pieds carrés (109 mètres carrés), avec un sous-sol partiellement aménagé.





Rue, sera un bungalow surélevé de quatre chambres, d'une superficie d'environ 1 175 pieds carrés (109 mètres carrés), avec un sous-sol partiellement aménagé. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que le gouvernement de la Saskatchewan, par l'intermédiaire de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), ont versé conjointement près de 50 000 $ pour la construction de la maison en vertu de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable 2014-2019.





CORCAN, un organisme de service spécial du Service correctionnel Canada (SCC), travaille avec les détenus du Pavillon de ressourcement Willow Cree pour les aider à acquérir les compétences nécessaires pour construire des maisons. Le Pavillon de ressourcement fournit la main-d'oeuvre et Habitat pour l'humanité, les matériaux de construction. Il s'agit de la cinquième maison aménagée dans la collectivité grâce à ce partenariat.





L'engagement total de la Province envers Habitat pour l'humanité atteint 9,8 millions de dollars depuis mars 2009. De ce montant, les gouvernements fédéral et provincial investissent 1 million de dollars, grâce au Fonds consacré à l'infrastructure sociale, aux termes de l'entente conclue en avril 2017 entre la Saskatchewan et Habitat pour l'humanité.





Le modèle novateur d'intervention d'Habitat pour l'humanité offre aux familles la chance de stabiliser leurs conditions de logement et d'atteindre leur objectif d'accession à la propriété. Chaque famille partenaire sélectionnée par Habitat pour l'humanité consacre 500 heures à la construction de sa maison ou d'autres logements d'Habitat. Pour en savoir plus sur Habitat pour l'humanité et ses réalisations en Saskatchewan, consultez le site www.habitat.ca.



Citations :

« Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les familles de la Saskatchewan à répondre à leurs besoins en matière de logement, et nous sommes heureux de collaborer avec Habitat pour l'humanité à cette fin. L'investissement d'aujourd'hui améliorera concrètement la vie de cette famille, et nous demeurons déterminés à aider d'autres familles de la province qui sont dans le besoin à se procurer des logements sûrs et abordables. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Notre gouvernement est heureux de travailler avec ses partenaires, le gouvernement du Canada et Habitat pour l'humanité, pour aider les familles de la Saskatchewan à réaliser leur plein potentiel, en commençant par leur offrir la possibilité de devenir propriétaires de leur logement. L'accession à la propriété contribue grandement au sentiment d'appartenance et d'intégration à la collectivité. Cette maison représente un grand pas en avant pour une famille de la région qui éprouve des besoins en matière de logement. Nous sommes très reconnaissants de la vision et du leadership des chapitres et des sections d'Habitat pour l'humanité en Saskatchewan, et nous les remercions de contribuer à maintenir la vigueur de la Saskatchewan. »

- Delbert Kirsch, député provincial de Batoche, au nom de l'honorable Tina Beaudry-Mellor, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« L'accession à la propriété a non seulement un effet profond sur la santé des familles, mais aussi des répercussions sur les membres de la collectivité qui vivent près de la maison en question. Habitat pour l'humanité (Prince Albert) se réjouit du travail accompli par sa section de Duck Lake. Son travail acharné continue d'avoir un effet considérable sur ses voisins et concitoyens. Nous sommes également reconnaissants du soutien que nous avons reçu de la SCHL, de la Saskatchewan Housing Corporation, de la Ville de Duck Lake, du Service correctionnel Canada, de la Tachane Foundation, de Husky Energy et de tous nos autres partenaires et bénévoles qui contribuent à la construction de cette maison. Ensemble, nous tentons de rompre le cycle de la pauvreté pour une autre famille qui le mérite bien. »

- John van Leeuwen, directeur général d'Habitat pour l'humanité - Prince Albert

Liens connexes :

La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642, consultez le site www.schl.ca ou suivez la SCHL sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.





En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les buts et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 750 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 15?500 logements dans l'ensemble de la province.



Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 12:33 et diffusé par :