Campagne d'arrachage de l'herbe à poux 2017

QUÉBEC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - C'est mardi le 16 mai 2017 que l'Association pulmonaire du Québec (APQ), en partenariat avec la Ville de Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux, a lancé sa campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux. L'activité s'est déroulée en présence de M. Steeve Verret, membre du comité exécutif de la Ville de Québec, ainsi que du docteur Horacio Arruda, directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint du ministère de la Santé et des Services sociaux.

L'herbe à poux est un des principaux responsables des allergies lors de la période estivale, et l'Association pulmonaire du Québec s'est donné comme mission de faire connaître cette problématique de santé publique. Saviez-vous que l'allergie à l'herbe à poux coûte en santé plus de 157 millions de dollars chaque année?

Depuis 2007, l'APQ met en oeuvre la Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux en collaboration avec les municipalités et les villes du Québec afin de sensibiliser les citoyens à cette plante et ainsi contribuer à une meilleure santé respiratoire de ces derniers.

Une 11e campagne déjà!

Cette année, l'Association en est à sa 11e campagne et nous sommes fiers d'annoncer que la Ville de Québec sera notre ville-hôte pour l'année 2017. Juillet étant déjà à nos portes, toutes les villes et municipalités du Québec sont invitées à se joindre au mouvement pour sensibiliser leurs citoyens aux méfaits de cette plante jusqu'à la fin août. Les municipalités peuvent se procurer du matériel informatif auprès l'APQ à peu de frais ou soutenir la campagne avec leurs propres initiatives, activités et médias.

L'herbe à poux est un enjeu de santé publique. Bon nombre de nos concitoyennes et concitoyens sont affectés par cette plante hautement allergène. C'est pourquoi depuis 2007, nous sommes engagés dans la sensibilisation, la prévention et l'arrachage de l'herbe à poux.

Ensemble, nous pouvons faire une différence!

L'APQ désire souligner l'importance de la tenue d'une telle campagne puisqu'elle permet aux citoyens d'apprendre à identifier et reconnaître cette plante nuisible, de savoir quels gestes poser, mais surtout d'être sensibilisés aux effets néfastes de cette dernière.

Nombre de villes appuyant la campagne en date du 19 mai 2017: 50

Un partenariat gagnant!

Pour une deuxième année, l'APQ tient à remercier le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux, partenaire gagnant pour déployer cette campagne d'envergure à l'échelle provinciale. Elle souligne également l'appui du Fonds vert, qui, par l'entremise du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, contribue à l'adaptation de la société québécoise aux impacts des changements climatiques, notamment en prévenant et en limitant les maladies et les impacts psychosociaux qui y sont liés.

Ensemble nous pouvons tous faire notre part et faire une différence!

SOURCE Association pulmonaire du Québec

