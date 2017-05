Les ministres Martin Coiteux et Laurent Lessard réagissent au dépôt du rapport Gagné







QUÉBEC, le 19 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, et le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, réagissent aujourd'hui à la publication du rapport de M. Florent Gagné sur les événements ayant eu cours lors de la tempête de neige du 14 et 15 mars 2017 sur l'autoroute 13.

Citations :

« Ce rapport dresse un constat accablant de la gestion des événements qui se sont déroulés dans la nuit du 14 au 15 mars. Le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'Électrification des transports reconnaît ses responsabilités dans la succession d'événements que nous connaissons. Toutefois, comme ministre, j'ai la ferme volonté de m'assurer que nous retenions des leçons précises et concrètes de cette crise. D'ailleurs, dans les heures suivant la crise, des changements internes avaient lieu. J'entends mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour améliorer la capacité d'intervention du Ministère en situation d'urgence afin qu'une telle situation ne se reproduise plus. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Le ministère de la Sécurité publique analysera attentivement les constats et les recommandations du rapport de M. Florent Gagné. De toute évidence, le rapport met en lumière des manquements importants qui ont mené aux événements qui ont eu lieu sur l'autoroute 13. En tant que ministre de la Sécurité publique, je suis persuadé que l'analyse de M. Gagné nous permettra de renforcer nos actions futures. Quant à la Sûreté du Québec, celle-ci a reconnu des irrégularités dès les premières heures suivant la tempête de neige et a déclenché une enquête administrative qui est toujours en cours. Rapidement, la Sûreté du Québec a entrepris des transformations importantes, notamment en mettant en place son Centre de vigie et de coordination. Je suis convaincu que le rapport de M. Gagné permettra à la Sûreté du Québec de continuer d'améliorer ses pratiques afin qu'une telle situation ne se reproduise plus. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique

