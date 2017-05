Le Groupe Financier Horizons annonce sa vente à La Great-West, compagnie d'assurance-vie, filiale de Great-West Lifeco







KITCHENER, ON, le 19 mai 2017 /CNW/ - Le Groupe Financier Horizons Inc. a annoncé aujourd'hui que son actionnaire majoritaire a conclu une entente visant l'acquisition de l'entreprise par La Great-West, compagnie d'assurance-vie, laquelle est une filiale de Great-West Lifeco Inc. Le Groupe Financier Horizons est un acteur de premier ordre dans le secteur des agences de gestion générale (AGG) indépendantes dans le marché canadien.

Le Groupe Financier Horizons répond aux besoins de ses clients à l'échelle du pays par l'entremise d'un réseau de 6600 conseillers actifs. Ces conseillers sont servis par 30 succursales réparties à l'échelle du Canada de même que par des sièges sociaux en Ontario et au Québec. L'entreprise est également propriétaire d'un courtier membre de l'ACCFM, ayant un actif administré de 1,2 milliard de dollars, principalement au Québec.

Le Groupe Financier Horizons a connu un essor considérable, en raison tant d'une croissance interne que d'une stratégie de consolidation active ayant permis l'acquisition de 30 AGG dans le courant des six dernières années pendant lesquelles la majorité de ses actions étaient détenues par Genstar Capital, une société de financement par capitaux propres basée à San Francisco.

M. John H. Hamilton, président et directeur général, continuera à diriger l'entreprise en cette qualité. M. Hamilton est très heureux de l'acquisition et a exprimé les commentaires suivants : « Cette acquisition représente une excellente nouvelle pour notre réseau de conseillers, étant donné que le Groupe Financier Horizons continuera d'exercer ses activités comme entreprise autonome au sein du groupe de sociétés de Great-West Lifeco. Tous les membres de l'équipe de direction actuelle demeureront dans la compagnie et continueront d'exécuter la stratégie de croissance élaborée au cours des dernières années. Cela comprend la stratégie très fructueuse en matière de relève des conseillers par l'intermédiaire de l'entité Centres Financiers Continuum, ainsi que la stratégie d'acquisition d'AGG. En somme, les affaires se poursuivront comme d'habitude. »

Evercore et BMO Marchés des capitaux ont agi comme coconseillers du Groupe Financier Horizons dans le cadre de la transaction.

À propos du Groupe Financier Horizons

Le Groupe Financier Horizons est une importante agence de gestion générale (AGG) canadienne qui offre aux conseillers en sécurité financière des produits et des services d'assurances vie et maladie, d'avantages sociaux, de rentes, de placements, de règlement échelonné et de gestion des risques. Fondé en 1990 par John H. Hamilton en tant que cabinet de planification financière spécialisé dans la planification de la retraite et la planification successorale, le Groupe Financier Horizons s'est transformé en AGG en 1999.

Compagnie offrant un éventail complet de services financiers, le Groupe Financier Horizons est détenu à 72 % par Genstar Capital, une société de financement par capitaux propres basée à San Francisco qui se concentre notamment sur les investissements relatifs à l'assurance. En mai 2011, elle a acquis l'entreprise de John Hamilton, qui est resté en qualité de deuxième actionnaire d'importance.

Le Groupe Financier Horizons a réalisé une croissance de 300 % depuis 2011, attribuable en grande partie à une stratégie de distribution dynamique qui comprenait la consolidation de 30 entreprises. Un rapport récent produit pour Investor Economics classe le Groupe Financier Horizons au premier rang des AGG au Canada sur la base des équivalents de primes annualisées. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.financialhorizons.com.

Great-West Lifeco

Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 1,3 billion de dollars au 31 mars 2017, et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.greatwestlifeco.com.

SOURCE Financial Horizons Group

Communiqué envoyé le 19 mai 2017 à 12:01 et diffusé par :